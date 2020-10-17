Дуглас Сантос: «Это идеальный юбилей для меня»

Защитник «Зенита» прокомментировал победу своей команды в матче 11-го тура РПЛ против «Сочи» (3:1).

Это идеальный юбилей для меня. Сам по себе 50-й матч — это важное событие для меня. Ну а то, что удалось помочь команде набрать три очка своими передачами и забитым мячом, делает эту игру ещё более особенной. Теперь нужно продолжать в том же духе — чтобы было ещё больше матчей и выполненных задач.

В первой половине мы действовали очень хорошо — были сконцентрированы на игре, активны в каждой атаке. А после перерыва немного расслабились. Пожалуй, дело в том, что мы вели с преимуществом в два мяча. Но если мы ведем 2:0, то должны забивать и третий, и четвёртый. И не важно, с кем и где играем.

Что касается Вендела, кажется, он провёл на поле 10–15 минут. Он хорошо вышел, помог команде забить ещё один мяч. Теперь ему нужно наращивать обороты, чтобы помогать команде ещё больше.