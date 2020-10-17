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Дуглас Сантос: «Это идеальный юбилей для меня»

17 октября 2020, 18:04
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал победу своей команды в матче 11-го тура РПЛ против «Сочи» (3:1).

Это идеальный юбилей для меня. Сам по себе 50-й матч — это важное событие для меня. Ну а то, что удалось помочь команде набрать три очка своими передачами и забитым мячом, делает эту игру ещё более особенной. Теперь нужно продолжать в том же духе — чтобы было ещё больше матчей и выполненных задач.

В первой половине мы действовали очень хорошо — были сконцентрированы на игре, активны в каждой атаке. А после перерыва немного расслабились. Пожалуй, дело в том, что мы вели с преимуществом в два мяча. Но если мы ведем 2:0, то должны забивать и третий, и четвёртый. И не важно, с кем и где играем.

Что касается Вендела, кажется, он провёл на поле 10–15 минут. Он хорошо вышел, помог команде забить ещё один мяч. Теперь ему нужно наращивать обороты, чтобы помогать команде ещё больше.

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Все комментарии
Gahi
Gahi
17 октября в 19:12
Молодец Дуглас Сантос, достоин уважения играет хорошо и вместе с тем ведёт себя очень скромно, что для защитника это очень важно. Дуглас очень универсальный игрок который может сыграть на любой позиции в обороне, а так же подключаться в атаку и создавать для команды голевые моменты. Вот и наступило важное событие в жизни игрока 50 матчей за Зенит, это событие важна ещё тем для Сантоса, что он во всех этих матчах был одним из ключевых игроков команды Зенит, а это говорит о многом, игрок нашёл свою команду а команда нашла важного для себя игрока. Пусть следующие 50 матчей, будут ещё удачней в жизни Дугласа Сантоса и победами с командой в больших турнирах. Удачи
дырявоносые отстой
дырявоносые отстой
17 октября в 18:20
Красава С Днюхой и победой!
Пашет за всех...
где дармоед малком,опять на больничке..........
VAN ARM
VAN ARM
17 октября в 18:16
как бы то ни было поздравляю! это достижение!
Леон Бугаев
Леон Бугаев
17 октября в 18:13
Дуглас Сантос пахарь. На любой позиции отрабатывает на ура.
Gunslinger
Gunslinger
17 октября в 18:10
Реально радует прогресс Дугласа в команде. Так держать!!! :)
shlomo
shlomo
17 октября в 18:08
Ну молодца...сделал себе подарок..
Big krendel
Big krendel
17 октября в 18:07
Дуглас Сантос сегодня был лучшим на поле.
Q-J-G
Q-J-G
17 октября в 18:05
Ещё бы он сказал по другому....
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