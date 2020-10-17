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Рахимов: «С поражения начинать не очень приятно»

17 октября 2020, 18:58
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов прокомментировал поражение своей команды в матче 11-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:1).

Как оценю дебют? С поражения начинать не очень приятно, но это не первый такой дебют. Через это многие проходят, не вижу ничего страшного. Что касается игры, по первому тайму ничто не предвещало, что мы можем уступать. Выглядели очень неплохо, нравилось, что старались атаковать. Выиграли много борьбы, но концовка тайма напрягла, о чём я сказал в перерыве. Очень много моментов было, когда перестали блокировать передачи.

Во втором тайме у нас не сохранялся мяч, у «Локомотива» было территориальное преимущество, но моментов почти не возникало. Гол нелогичный, под вратаря открывались два игрока. Это наша ошибка. Гол позволил «Локо» сыграть глубже к своим воротам и контратаковать. Но если бы не гол, то мы бы продолжали гнуть свою линию. Будем анализировать и двигаться дальше.

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Все комментарии
alex074
alex074
17 октября в 19:51
Рахимову нужно привыкать к поражениям и ничейным результатам, УФА не тот клуб, где будет серия побед
mangox22
mangox22
17 октября в 18:59
вратарь слил
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