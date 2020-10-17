Терюшков: «Счёт матча „Химки“ — „Спартак“ должен был быть равным»

Министр спорта Московской области Роман Терюшков поделился мнением о матче 11-го тура РПЛ между «Химками» и «Спартаком» (2:3).

Счет должен был быть как минимум равным, мы не заслуживали проигрыша. Это можно посмотреть по количеству ударов, по которому мы превосходили соперника, но будем дальше работать.

Мы трагедии не делаем, хотя, по моему мнению, в том эпизоде [с пенальти] соперник акцентированно подставлял голову. Что касается протеста по работе судей, то пускай это решает клуб, не хочется делать выводы.