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Терюшков: «Счёт матча „Химки“ — „Спартак“ должен был быть равным»

17 октября 2020, 22:41
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки2 : 3Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Министр спорта Московской области Роман Терюшков поделился мнением о матче 11-го тура РПЛ между «Химками» и «Спартаком» (2:3).

Счет должен был быть как минимум равным, мы не заслуживали проигрыша. Это можно посмотреть по количеству ударов, по которому мы превосходили соперника, но будем дальше работать.

Мы трагедии не делаем, хотя, по моему мнению, в том эпизоде [с пенальти] соперник акцентированно подставлял голову. Что касается протеста по работе судей, то пускай это решает клуб, не хочется делать выводы.

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Все комментарии
Женя Алимаскин
Женя Алимаскин
18 октября в 09:49
Судьи за уши тянут Спартак в каждом матче
alex074
alex074
18 октября в 08:25
По крайней мере, Химчане не заслужили поражения
cska vperiod
cska vperiod
18 октября в 06:58
Не зря федун подкармливает химки ворованными деньгами.
mihaluch
mihaluch
18 октября в 03:33
Всё равно при любом раскладе Химки были обречены.
brauning.86
brauning.86
18 октября в 00:32
Че та я не видел данного персонажа, когда Химкам были нужны деньги на выход в РПЛ, а теперь да мы, да вот
12й игрок
12й игрок
18 октября в 00:25
Должен был но... сценарий 30на такой вариант не рассматривает
Leha-ha50
Leha-ha50
18 октября в 00:22
Должны , недолжны . Забивать надо . Счет на табло и изменить ничего нельзя.
Q-J-G
Q-J-G
17 октября в 23:55
Зачем эта "лирика" когда результат на табло.
Анпилкин
Анпилкин
17 октября в 23:50
Результат на лицо
STVA 1
STVA 1
17 октября в 23:16
Исхожая фраза :счёт на табло! А должен или нет это разговор ни о чём.
Игорь Ларин 1958
Игорь Ларин 1958
17 октября в 22:56
Чел вообще далёк от футбола. Пенальти на Понсе в первом тайме мог всё решить.
David Young
David Young
17 октября в 22:42
В футболе не всегда всё идёт по "должному".
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