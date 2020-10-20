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Быстров: «Игроки „Зенита“ наверняка расстроились»

сегодня, 22:15
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 2Логотип футбольный клуб БрюггеБрюггеМатч завершен

Экс-хавбек «Зенита» Владимир Быстров отреагировал на поражение питерцев от «Брюгге» в Лиге чемпионов.

У «Зенита» не получилось забить первыми. Смогли отыграться, но атака «Брюгге» на последних минутах оставила сине-бело-голубых без очков. Ребята наверняка расстроились, но в таких матчах нужно более активно действовать впереди, ведь «Зенит» все-таки играл дома.

Это была игра до первого гола: соперники не хотели сильно вмешиваться в игру и рисковать, поэтому игра была довольно равной. После пропущенного мяча ребята стали больше рисковать, отыгрались, но не уследили и пропустили снова.

Не удалось реализовать многочисленные моменты, потому что играть в атаке нужно лучше. Дзюба и Азмун — нападающие, мы ждем от них голов.

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Все комментарии
LAISMEN
LAISMEN
сегодня в 23:04
"Обиду легче стерпит слух, чем зрение".
Cat01
Cat01
сегодня в 23:02
Совсем плохи дела.....
Caniggia
Caniggia
сегодня в 23:02
Расстроились болельщики, а им по фигу, денег море, они чемпионы газпромовской РПЛ по жизни теперь, каждый год по 6 матчей в ЛЧ уже куплены и так нормально, так зачем вообще напрягаться в этой ЛЧ, ведь бабки за выход и так получать будут постоянно.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 22:58
Ха сло голубых гена накажет быстрова.
Брулин
Брулин
сегодня в 22:57
Тренер «Брюгге» Клеман: «Победа над «Зенитом» важнее 2 титулов в Бельгии. Мы не можем покупать игроков за 40 млн»
протон1
протон1
сегодня в 22:56
кому легче? у всех ковид. и ваще тогда закройте клуб. он ваще позорит. семак. только в россии тренер. но в лч . ставьте маститых уже тренеров.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 22:54
Брюгге победный гол разыграли и забили образцово! Зенитовцы смотрели футбол...
Legend 6
Legend 6
сегодня в 22:42
Да нет, они отмечают:
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ 12й игрок (раскрыть)
сегодня в 22:42
Сначало надо научиться в футбол играть , а потом в европу лезть и очки набирать...).
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 22:38
Играть надо, чтобы не расстраиваться.
rubinovyi2
rubinovyi2
сегодня в 22:38
Вообщем простот не повезло..,моментов море,а выиграли бельгйцы...)))
mihaluch
mihaluch
сегодня в 22:28
Цензурных слов нет.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 22:28
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 22:27
      sv_1969
      sv_1969 ответ Footbolista (раскрыть)
      сегодня в 22:27
      Вспоминается реклама МММ вроде: мы сидим а денюжки идут)))
      Остапчук 67
      Остапчук 67
      сегодня в 22:27
      Сомнительно
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      сегодня в 22:27
      Это вам не РПЛ. Зенит вышел на матч словно - это наш чемпионат. 70 минут гуляли по полю , дышали свежим осенним воздухом , а в последние 20 минут включились, причем не очень сильно, но не прокатило. Да и с голом им откровенно повезло, для вратаря - это просто несчастный случай. И все же если оценивать весь матч, Брюгге были лучше , дисциплинированнее , мобильнее, настырнее. В общем победа бельгийцев вполне заслуженная . Жаль, но - это футбол, это наш уровень.
      Кто следующий??? ....Но может кому то повезет?!?
      Всем здоровья.
      12й игрок
      12й игрок
      сегодня в 22:27
      Удивительные человеки живут у нас в стране аххах
      Выиграли- проплатили
      Проиграли- позорники
      Радуемся неудачам в еврокубках
      Потом жалуемся евроочки не берем
      brauning.86
      brauning.86
      сегодня в 22:25
      А че им расстраиваться то
      Ща вылетят из ЛЧ
      Газ пром купит очередное чемпионство
      На следующий год опять в ЛЧ
      Денешки все равно капают
      Смысл тревожится?
      12й игрок
      12й игрок ответ ЗА БЮГГЕ.БОРУССИЮ Д.ЛАЦИО (раскрыть)
      сегодня в 22:21
      А че не за спартак м? Че я спрашиваю... их в еврокубках нет! Хахаха
      beefs
      beefs
      сегодня в 22:18
      вот это дебют...
      GooSe25
      GooSe25
      сегодня в 22:18
      Да врядли расстроились, выше головы не прыгнешь, это же Брюгге.. европейский гранд..
      Footbolista
      Footbolista
      сегодня в 22:18
      С такой зарплатой можно не расстраиваться...
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      сегодня в 22:17
      Думаю что не очень!
      ЗА БЮГГЕ.БОРУССИЮ Д.ЛАЦИО
      ЗА БЮГГЕ.БОРУССИЮ Д.ЛАЦИО
      сегодня в 22:17
      А мы радуемся! хахаха
      Vasya Oblomov
      Vasya Oblomov
      сегодня в 22:16, ред.
      Надо играть было
      David Young
      David Young
      сегодня в 22:16
      "Ваши ожидания - это ваши проблемы."
      Zenit_84
      Zenit_84
      сегодня в 22:16
      А как расстроились болельщики(((
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