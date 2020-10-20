Быстров: «Игроки „Зенита“ наверняка расстроились»

Экс-хавбек «Зенита» отреагировал на поражение питерцев от «Брюгге» в Лиге чемпионов.

У «Зенита» не получилось забить первыми. Смогли отыграться, но атака «Брюгге» на последних минутах оставила сине-бело-голубых без очков. Ребята наверняка расстроились, но в таких матчах нужно более активно действовать впереди, ведь «Зенит» все-таки играл дома.

Это была игра до первого гола: соперники не хотели сильно вмешиваться в игру и рисковать, поэтому игра была довольно равной. После пропущенного мяча ребята стали больше рисковать, отыгрались, но не уследили и пропустили снова.

Не удалось реализовать многочисленные моменты, потому что играть в атаке нужно лучше. Дзюба и Азмун — нападающие, мы ждем от них голов.