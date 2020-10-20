Быстров: «Игроки „Зенита“ наверняка расстроились»

Экс-хавбек «Зенита» Владимир Быстров отреагировал на поражение питерцев от «Брюгге» в Лиге чемпионов.
У «Зенита» не получилось забить первыми. Смогли отыграться, но атака «Брюгге» на последних минутах оставила сине-бело-голубых без очков. Ребята наверняка расстроились, но в таких матчах нужно более активно действовать впереди, ведь «Зенит» все-таки играл дома.
Это была игра до первого гола: соперники не хотели сильно вмешиваться в игру и рисковать, поэтому игра была довольно равной. После пропущенного мяча ребята стали больше рисковать, отыгрались, но не уследили и пропустили снова.
Не удалось реализовать многочисленные моменты, потому что играть в атаке нужно лучше. Дзюба и Азмун — нападающие, мы ждем от них голов.
https://youtu.be/qXa3YltEROc
Кто следующий??? ....Но может кому то повезет?!?
Всем здоровья.
Кто следующий??? ....Но может кому то повезет?!?
Всем здоровья.
Выиграли- проплатили
Проиграли- позорники
Радуемся неудачам в еврокубках
Потом жалуемся евроочки не берем
Выиграли- проплатили
Проиграли- позорники
Радуемся неудачам в еврокубках
Потом жалуемся евроочки не берем
Ща вылетят из ЛЧ
Газ пром купит очередное чемпионство
На следующий год опять в ЛЧ
Денешки все равно капают
Смысл тревожится?
Ща вылетят из ЛЧ
Газ пром купит очередное чемпионство
На следующий год опять в ЛЧ
Денешки все равно капают
Смысл тревожится?