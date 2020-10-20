ГлавнаяНовости

Сенников: «У „Краснодара“ сегодня есть шансы на успех»

сегодня, 21:13
РеннЛоготип футбольный клуб Ренн0 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч идет

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников рассуждает о предстоящем матче между «Краснодаром» и «Ренном» в Лиге чемпионов.

«Быки» перед матчем столкнулись с определенными трудностями: главный тренер Мурад Мусаев заболел, два игрока не смогли отправиться во Францию. Но мы знаем, что «Краснодар» играет в хороший атакующий футбол, в квалификации Лиги чемпионов он обыграл на выезде ПАОК, а в прошлом году добился успеха в противостоянии с «Порту». Поэтому шансы есть. Ведь «Ренн» — тоже новичок Лиги чемпионов. Но мне все же кажется, в этом поединке «Краснодар» не сможет добиться результата — 1:2. В первом матче турнира, да еще и в гостях придется сложно. Все-таки «Ренн» — очень хорошая команда.

Все новости
Круговой: «Оба гола пришли с моего фланга»
Сегодня, 23:00 Комментарии0
Семак: «Мы были весьма пассивны в атаке до пропущенного мяча»
Сегодня, 22:58 Комментарии4
Дзюба: «Сама игра была ничейной»
Сегодня, 22:57 Комментарии7
Быстров: «Игроки „Зенита“ наверняка расстроились»
Сегодня, 22:15 Комментарии28
Калиниченко: «Явного диспетчера у „Краснодара“ нет»
Сегодня, 21:19 Комментарии9
Николич: «Уверен, что матч с „Зальцбургом“ понравится болельщикам»
Сегодня, 20:50 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 21:59
Шнур есть если повезёт
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:54
Ренн пока ге проигрывает
протон1
протон1
сегодня в 21:51
надеемся чято быки покажут колизей игры
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 21:48
Будем болеть за быков, бомжи считай выбыли.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 21:35
Игра покажет, что есть, чего нет.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 21:26
Про Зенит тоже так говорили! 🤣🤣🤣
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:14
И не поспоришь...
David Young
David Young
сегодня в 21:14
Шансы есть, но невысокие.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100