Сенников: «У „Краснодара“ сегодня есть шансы на успех»

Экс-игрок «Локомотива» рассуждает о предстоящем матче между «Краснодаром» и «Ренном» в Лиге чемпионов.

«Быки» перед матчем столкнулись с определенными трудностями: главный тренер Мурад Мусаев заболел, два игрока не смогли отправиться во Францию. Но мы знаем, что «Краснодар» играет в хороший атакующий футбол, в квалификации Лиги чемпионов он обыграл на выезде ПАОК , а в прошлом году добился успеха в противостоянии с «Порту». Поэтому шансы есть. Ведь «Ренн» — тоже новичок Лиги чемпионов. Но мне все же кажется, в этом поединке «Краснодар» не сможет добиться результата — 1:2. В первом матче турнира, да еще и в гостях придется сложно. Все-таки «Ренн» — очень хорошая команда.