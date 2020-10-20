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Аршавин: «Верим, что „Зенит“ победит „Брюгге“»

сегодня, 19:53
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 2Логотип футбольный клуб БрюггеБрюггеМатч завершен

Экс-форвард «Зенита» Андрей Аршавин порассуждал о предстоящем матче «сине-бело-голубых» с «Брюгге» в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов.

У «Брюгге» проблемы с составом? Но у «Зенита» тоже есть потери. С нетерпением ждем старта и верим, что «Зенит» победит.

Конечно, начало Лиги чемпионов — это что-то особенное. Все с трепетом ждут исполнения гимна турнира, этой прекрасной музыки. Каждый футболист ждет именно этого на европейской арене.

От «Зенита» я жду, что команда будет играть в атакующий футбол, не пропустит и забьет как минимум два гола.

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Все комментарии
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 22:30
К сожалению, даже за ничью не зацепились
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 22:02
ХА-ХА-ХА , нет слов!!!
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 21:55
ВАши ожидания,Андрей Сергеевич,ваши проблемы и заблуждения.Ваша карта бита...
nubom
nubom
сегодня в 21:50
А вот Малком - в Зенит не верит. И, похоже, правильно делает!...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 20:55
И мы Андрей все ждали в первом тайме , но не дождались. С надеждой ждем второй.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:53
Очень трудно играют...
ДСА
ДСА
сегодня в 20:39
Уже как-то и ничья будет неплохим результатом.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 20:03
Трудно будет не пропустить
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:02
надеемся но не верим)))
Big krendel
Big krendel
сегодня в 19:54
Зенит победит. К бабке не ходить
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