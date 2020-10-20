Аршавин: «Верим, что „Зенит“ победит „Брюгге“»

Экс-форвард «Зенита» порассуждал о предстоящем матче «сине-бело-голубых» с «Брюгге» в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов.

У «Брюгге» проблемы с составом? Но у «Зенита» тоже есть потери. С нетерпением ждем старта и верим, что «Зенит» победит.

Конечно, начало Лиги чемпионов — это что-то особенное. Все с трепетом ждут исполнения гимна турнира, этой прекрасной музыки. Каждый футболист ждет именно этого на европейской арене.

От «Зенита» я жду, что команда будет играть в атакующий футбол, не пропустит и забьет как минимум два гола.