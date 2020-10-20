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Николич: «Уверен, что матч с „Зальцбургом“ понравится болельщикам»

сегодня, 20:50
Ред Булл ЗальцбургЛоготип футбольный клуб Ред Булл Зальцбург-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивЗавтра в 19:55 Не начался

Наставник «Локомотива» Марко Николич рассуждает о предстоящем матче с «Зальцбургом» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Про тактику и схему говорить не буду, вопрос некорректный. В первую очередь отмечу, что мы рады играть в Лиге чемпионов третий год подряд. У нас очень сильная группа с действующим чемпионом «Баварией», «Атлетико», который на четвертом месте в рейтинге УЕФА, и «Зальбургом». Это молодая атакующая команда. В «Зальцбурге» много сильных игроков с атакующим потенциалом. Вся система клуба вызывает уважение. В ней нет места импровизации, и в этом их сила. Но мы участвуем в Лиге чемпионов, чтобы достойно представлять команду и клуб, чтобы набирать очки. У нас есть все качества для этого. Будем показывать их в каждой игре.

В футболе важен баланс. Нужно не только атаковать, но и защищаться, предотвращать контратаки, работать на стандартах. Матч – это дорога с двусторонним движением. Команды по ходу игры трансформируются. «Зальцбург» играет в вертикальный футбол. Я уверен, что матч понравится болельщикам.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 21:14
Конечно понравится автобус Локо.
beefs
beefs
сегодня в 21:05
будем надеяться что так и будет...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 21:05
Болелам Зальцбурга
112910415
112910415
сегодня в 20:54
вопрос лишь в том, чьим именно болельщикам понравится ...
RiotZero
RiotZero
сегодня в 20:54
Особенно счёт (без злобы).
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:51
И я надеюсь...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 20:51
Надеемся что понравится
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