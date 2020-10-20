Николич: «Уверен, что матч с „Зальцбургом“ понравится болельщикам»

Наставник «Локомотива» рассуждает о предстоящем матче с «Зальцбургом» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Про тактику и схему говорить не буду, вопрос некорректный. В первую очередь отмечу, что мы рады играть в Лиге чемпионов третий год подряд. У нас очень сильная группа с действующим чемпионом «Баварией», «Атлетико», который на четвертом месте в рейтинге УЕФА , и «Зальбургом». Это молодая атакующая команда. В «Зальцбурге» много сильных игроков с атакующим потенциалом. Вся система клуба вызывает уважение. В ней нет места импровизации, и в этом их сила. Но мы участвуем в Лиге чемпионов, чтобы достойно представлять команду и клуб, чтобы набирать очки. У нас есть все качества для этого. Будем показывать их в каждой игре.

В футболе важен баланс. Нужно не только атаковать, но и защищаться, предотвращать контратаки, работать на стандартах. Матч – это дорога с двусторонним движением. Команды по ходу игры трансформируются. «Зальцбург» играет в вертикальный футбол. Я уверен, что матч понравится болельщикам.