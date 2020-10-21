Тренер «Краснодара»: «Результат ничейный, но хотелось бы победить»

Тренер «Краснодара» поделился впечатлениями после матча против «Ренна» в Лиге чемпионов.

Хочу поздравить ребят за хорошо проведенную игру. Результат ничейный, но хотелось бы победить. Сказать, что мы недовольны, наверное, нет. Хороший результат.

Это для нас историческое событие, это для нас праздник. Мы хотели как можно успешнее выступить в первой игре, наверное, у нас это получилось. Будем стараться играть с каждым матчем все лучше. Мы говорили ребятам, что надо быть смелыми, надо выполнять тренерскую установку, максимальная концентрация, не бояться и получать удовольствие от игры.