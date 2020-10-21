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Тренер «Краснодара»: «Результат ничейный, но хотелось бы победить»

21 октября 2020, 00:16

Тренер «Краснодара» Артур Оленин поделился впечатлениями после матча против «Ренна» в Лиге чемпионов.

Хочу поздравить ребят за хорошо проведенную игру. Результат ничейный, но хотелось бы победить. Сказать, что мы недовольны, наверное, нет. Хороший результат.

Это для нас историческое событие, это для нас праздник. Мы хотели как можно успешнее выступить в первой игре, наверное, у нас это получилось. Будем стараться играть с каждым матчем все лучше. Мы говорили ребятам, что надо быть смелыми, надо выполнять тренерскую установку, максимальная концентрация, не бояться и получать удовольствие от игры.

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Все комментарии
112910415
112910415
21 октября в 18:48
ну молодцы же !
alex074
alex074
21 октября в 00:59
Не гневи бога, как есть, так и есть. Физрук с берегов Невы, тоже хотел победить, но ошибся, ЛЧ это не РПЛ, где всё можно купить...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
21 октября в 00:49
Отличный результат для дебютанта
Правда, и Ренн играл впервые в ЛЧ, но он играл дома. Так что быки не подкачали. В отличии от Зенита.
Ладно, ждем продолжения банкета. Завтра (сегодня!!!) Локо играет. И тоже с конкурентом на третью строчку. Так вышло.
Удачи им, и ЦСКА тоже...
95-shishani-95
95-shishani-95
21 октября в 00:45
Не суждено было сегодня кому-то победить!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
21 октября в 00:37
Игра была на три результата и ничья - это вполне приемлемый результат.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
21 октября в 00:37
Хоть эти не попозорились против середняка
Faustello
Faustello
21 октября в 00:30
Кудесники мяча из Краснодара своим дублем повозили надутых лягушатников)))
Supremusnick
Supremusnick
21 октября в 00:26, ред.
Переживаю за Сафонова, что с плечом ,что с пальцами,там с пыра вшатали по пальцам бутсой,так и поломать можно.
Брулин
Брулин
21 октября в 00:26
Красивая живая игра. Приятно смотреть. С почином Быки
25процентный клоун
25процентный клоун
21 октября в 00:23
Победите ещё, вы же не зенит
Loko57
Loko57
21 октября в 00:18
Отличная игра
Анпилкин
Анпилкин
21 октября в 00:17
По игре ничем не уступили сопернику
beefs
beefs
21 октября в 00:17
с таким составом отличный результат...
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