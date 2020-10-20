Семак: «Мы были весьма пассивны в атаке до пропущенного мяча»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на поражение от «Брюгге» в Лиге чемпионов.
Мы были весьма пассивны в атаке до пропущенного мяча, после этого сравняли и создали еще несколько моментов – могли выиграть, но в итоге из-за собственных ошибок пропустили второй мяч и проиграли.
Это азмун был пассивен в интиме с дзюбой
А вы просто не играли
Да и мячи все три забил Брюгге
Дешевые отмазки богданыч
Это азмун был пассивен в интиме с дзюбой
А вы просто не играли
Да и мячи все три забил Брюгге
Дешевые отмазки богданыч