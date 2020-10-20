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Семак: «Мы были весьма пассивны в атаке до пропущенного мяча»

сегодня, 22:58
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 2Логотип футбольный клуб БрюггеБрюггеМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на поражение от «Брюгге» в Лиге чемпионов.

Мы были весьма пассивны в атаке до пропущенного мяча, после этого сравняли и создали еще несколько моментов – могли выиграть, но в итоге из-за собственных ошибок пропустили второй мяч и проиграли.

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Все комментарии
Legend 6
Legend 6
сегодня в 23:02
То чувство когда Дзюба и Азмун не договорились и оба решили что сегодня они будут пассивами...
brauning.86
brauning.86
сегодня в 23:01
В смысле, вы были пассивны
Это азмун был пассивен в интиме с дзюбой
А вы просто не играли
Да и мячи все три забил Брюгге
Дешевые отмазки богданыч
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 23:00
Все закономерно было.
David Young
David Young
сегодня в 22:59
Серьёзные проблемы в игре и высокомерие Зенита стали основными причинами поражения, абсолютно заслуженного.
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