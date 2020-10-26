Капелло: «Не думаю, что Почеттино возглавит „Зенит“»

Экс-наставник сборной России отреагировал на слухи о том, что бывший тренер «Тоттенхэма» может возглавить «Зенит».

Почеттино — это реально очень хороший тренер. Но иногда этого недостаточно, если игроки не настолько хороши. Если хочешь быть конкурентоспособным в Лиге чемпионов или Российской Премьер-Лиге, нужно делать очень много.

Реально ли это? Думаю, вряд ли. Почеттино не нуждается в деньгах, он попытается найти что-то новое. Но Маурисио мог бы привнести что-то новое в команду, потому что «Тоттенхэм» выступал очень хорошо при нём.