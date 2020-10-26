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Капелло: «Не думаю, что Почеттино возглавит „Зенит“»

сегодня, 17:42

Экс-наставник сборной России Фабио Капелло отреагировал на слухи о том, что бывший тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино может возглавить «Зенит».

Почеттино — это реально очень хороший тренер. Но иногда этого недостаточно, если игроки не настолько хороши. Если хочешь быть конкурентоспособным в Лиге чемпионов или Российской Премьер-Лиге, нужно делать очень много.

Реально ли это? Думаю, вряд ли. Почеттино не нуждается в деньгах, он попытается найти что-то новое. Но Маурисио мог бы привнести что-то новое в команду, потому что «Тоттенхэм» выступал очень хорошо при нём.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 18:55
Большие деньги творят чудеса.
h8you
h8you
сегодня в 18:54
можно и на заработки
Брулин
Брулин
сегодня в 18:40
Медведь уже достал,сам никаких полезных движений не делает,только от всего отпихивается,все опровергает...
razdvatri
razdvatri
сегодня в 18:31
да это очевидно, почетино топ тренер, а зенит по европейским меркам просто середняк если не хуже
oFANATo
oFANATo
сегодня в 18:12, ред.
Капелло намекает, что Почеттино не пойдет позориться в зенит...
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 18:07
В это никто не верит кроме конечно гены орлова.
andrefino13
andrefino13
сегодня в 17:57
Капелло завидует....Никто как он еще не разводил Россию на бабки ....
Big krendel
Big krendel
сегодня в 17:54
Очередные слухи.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 17:49
Хорошо заплатят так возглавит.
ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО ответ Zenit_84 (раскрыть)
сегодня в 17:47
...скрипнула дверь?!
ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО
сегодня в 17:47
    112910415
    112910415
    сегодня в 17:45
    фома неверующий !
    Zenit_84
    Zenit_84
    сегодня в 17:43
    А вдруг как в сказке?
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 17:43
    Не кого не поменяют,
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