Миранчук — об игре с «Баварией»: «Мы выходим побеждать в любом случае»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук прокомментировал предстоящий матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией».
Будет непростая игра. Во время моментов, которые у нас будут, полумоментов, нужно быть полностью сконцентрированными. Мы выходим побеждать в любом случае. У любой команды есть слабые стороны, лазейки. Будет непросто, но игра покажет. Мы отдадим все свои силы, чтобы добиться положительного результата.
У нас все сильные игроки, квалифицированные ребята. Многие поиграли в Лиге чемпионов. С кем бы я ни играл в атаке, со всеми удобно.
сейчас надежда на то, что бавария не захочет сильно напрягаться, и победит всего-лишь 2:0.
Верим в локо
сейчас надежда на то, что бавария не захочет сильно напрягаться, и победит всего-лишь 2:0.
Верим в локо