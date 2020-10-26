Миранчук — об игре с «Баварией»: «Мы выходим побеждать в любом случае»

Полузащитник «Локомотива» прокомментировал предстоящий матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией».

Будет непростая игра. Во время моментов, которые у нас будут, полумоментов, нужно быть полностью сконцентрированными. Мы выходим побеждать в любом случае. У любой команды есть слабые стороны, лазейки. Будет непросто, но игра покажет. Мы отдадим все свои силы, чтобы добиться положительного результата.

У нас все сильные игроки, квалифицированные ребята. Многие поиграли в Лиге чемпионов. С кем бы я ни играл в атаке, со всеми удобно.