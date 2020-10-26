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Миранчук — об игре с «Баварией»: «Мы выходим побеждать в любом случае»

сегодня, 14:36
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияЗавтра в 20:55 Не начался

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук прокомментировал предстоящий матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией».

Будет непростая игра. Во время моментов, которые у нас будут, полумоментов, нужно быть полностью сконцентрированными. Мы выходим побеждать в любом случае. У любой команды есть слабые стороны, лазейки. Будет непросто, но игра покажет. Мы отдадим все свои силы, чтобы добиться положительного результата.

У нас все сильные игроки, квалифицированные ребята. Многие поиграли в Лиге чемпионов. С кем бы я ни играл в атаке, со всеми удобно.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 15:46
иногда чудеса случаются, конечно
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 15:38
Ещё М. Горький писал " Безумству храбрых поем мы песню". Как говорилось в рекламе "А что, а если..."
avici_liverpool
avici_liverpool
сегодня в 15:37
раньше огороды помогали проигрывать дома по 0:1 или зима.
сейчас надежда на то, что бавария не захочет сильно напрягаться, и победит всего-лишь 2:0.
Верим в локо
Killofwrath
Killofwrath ответ RamonCSKA (раскрыть)
сегодня в 15:29
у Барсы стиль был другой, у любого тотального футбола есть слабость в виде автобуса, который всегда трудно взламывать, Бавария же играет иначе, она может спокойно мяч отдавать периодически и забивать раз за разом на быстрых атаках
Anton Hohlov
Anton Hohlov
сегодня в 15:02
Задачу надо ставить реалистичную. Например - не пропустить больше пяти.
RamonCSKA
RamonCSKA
сегодня в 14:55
ну рубин тоже смог когда то с великой барсой и тут шансы есть, хоть они и микроскопические
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:44
И грустно и смешно!!!
Сухины дети
Сухины дети
сегодня в 14:44
Надо биться за Сухину и Палыча!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 14:42
Хотябы ничейку сгоняйте!
Беспределов
Беспределов
сегодня в 14:37
Это будет полный беспредел
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