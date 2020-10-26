ГлавнаяНовости

Онопко: «Надеюсь, что скоро ЦСКА вернётся в Лигу чемпионов»

сегодня, 13:39
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)Арсенал19:00 Не начался

Тренер ЦСКА Виктор Онопко поделился ожиданиями от выступления «армейцев» в Лиге Европы.

В еврокубках давно уже не бывает слабых оппонентов или проходных игр. Подтверждением тому стали выступления «Динамо» и «Ростова» в квалификации Лиги Европы. Казалось, они являлись явными фаворитами в своих парах, но в итоге именно российским клубам пришлось сойти с дистанции после первых же матчей. К итогам жеребьевки я всегда отношусь спокойно. Кто достался, с тем и будем играть. Выбор от нас не зависит, нужно серьезно готовиться к любому сопернику. И загребское «Динамо», и «Фейеноорд», и «Вольфсберг» — команды с характером, они заслуженно прошли в еврокубки. Нам не будет легко. Стоит учесть и определенные нюансы, связанные с пандемией коронавируса, они также внесут коррективы в подготовку. Всей команде необходимо быть более собранной, ответственной.

ЦСКА много лет подряд выступает в еврокубках. Конечно, хотелось бы чаще попадать в Лигу чемпионов, очень надеюсь, мы скоро туда вернемся. В минувшем сезоне не удалось ярко сыграть в Лиге Европы, команда не вышла из группы. Это очень обидно. Матчи на международной арене всегда интересны для болельщиков и важны для престижа клуба.

Осенью всегда высокая плотность календаря. Начинаются матчи в еврокубках, добавляются перерывы на игры национальных сборных. Пожалуй, осенний отрезок самый сложный, но мы не в первый раз выступаем при таком графике. Действительно, из-за пандемии групповой этап Лиги Европы проводится в более сжатые сроки, чем раньше. Будет тяжело, но все команды находятся в одинаковых условиях.

Убежден, что нынешняя команда существенно отличается от самой себя образца прошлого года. За этот период она стала опытнее и мудрее. Игроки взрослеют, коллектив становится более сыгранным и сплоченным. Могу сказать, что матчи ЦСКА в нынешнем сезоне мне нравятся намного больше. В предыдущем тоже проводили хорошие игры, но были и такие, в которых мы совершали детские ошибки. Сейчас их намного меньше. Вообще, становление команды — непрерывный процесс. Приходят новые футболисты, кто-то уходит. Очень важно, что у нас сохранился костяк. Класс команды становится выше, и в этом сезоне, уверен, мы уже не будем терять столько очков из-за детских ошибок.

Все новости
Булыкин: «Ничья с „Баварией“ станет очень хорошим исходом для „Локомотива“»
Сегодня, 13:49 Комментарии10
Йовичич: «Пытались играть, но не хватило последнего паса»
Сегодня, 12:18 Комментарии1
Геркус — о положении Семака: «Цена поддержки клуба — ровно до поражения»
Сегодня, 11:28 Комментарии14
Дивеев: «Думаю, Тула выберет стратегию игры от обороны»
Сегодня, 11:15 Комментарии8
Уткин — об РПЛ: «Все поражения „Зенита“ стоят дороже, чем у соперников»
Сегодня, 10:25 Комментарии46
Аршавин: «Головину надо себя проявить, чтобы куда-то уйти»
Сегодня, 08:30 Комментарии15
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 14:21
Не скоро а в этом сезоне а сегодня никак нельзя хрющек отпускать вперёд.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 14:11
свежо предание
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:45
В четверг поговорим.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 13:45
Было бы неплохо, пусть возвращаются...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:42
Мы тоже надеемся!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100