Онопко: «Надеюсь, что скоро ЦСКА вернётся в Лигу чемпионов»

Тренер ЦСКА поделился ожиданиями от выступления «армейцев» в Лиге Европы.

В еврокубках давно уже не бывает слабых оппонентов или проходных игр. Подтверждением тому стали выступления «Динамо» и «Ростова» в квалификации Лиги Европы. Казалось, они являлись явными фаворитами в своих парах, но в итоге именно российским клубам пришлось сойти с дистанции после первых же матчей. К итогам жеребьевки я всегда отношусь спокойно. Кто достался, с тем и будем играть. Выбор от нас не зависит, нужно серьезно готовиться к любому сопернику. И загребское «Динамо», и «Фейеноорд», и «Вольфсберг» — команды с характером, они заслуженно прошли в еврокубки. Нам не будет легко. Стоит учесть и определенные нюансы, связанные с пандемией коронавируса, они также внесут коррективы в подготовку. Всей команде необходимо быть более собранной, ответственной.

ЦСКА много лет подряд выступает в еврокубках. Конечно, хотелось бы чаще попадать в Лигу чемпионов, очень надеюсь, мы скоро туда вернемся. В минувшем сезоне не удалось ярко сыграть в Лиге Европы, команда не вышла из группы. Это очень обидно. Матчи на международной арене всегда интересны для болельщиков и важны для престижа клуба.

Осенью всегда высокая плотность календаря. Начинаются матчи в еврокубках, добавляются перерывы на игры национальных сборных. Пожалуй, осенний отрезок самый сложный, но мы не в первый раз выступаем при таком графике. Действительно, из-за пандемии групповой этап Лиги Европы проводится в более сжатые сроки, чем раньше. Будет тяжело, но все команды находятся в одинаковых условиях.