Булыкин: «Ничья с „Баварией“ станет очень хорошим исходом для „Локомотива“»

Бывший футболист «Локомотива» прокомментировал предстоящий матч москвичей против «Баварии» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Давайте будем реалистами, ничья с «Баварией» станет очень хорошим исходом матча. Что касается манеры игры, то такого результата можно достичь, играя на контратаках. Есть множество примеров, когда команда владеет мячом на протяжении 80 процентов времени, но проигрывает с минимальным счетом. Поэтому в предстоящей встрече будет очень важная реализация. «Бавария» позволит сопернику создать парочку моментов, и здесь всё будет зависеть, как «Локомотив» распорядится мячом. Будем надеяться, что у «Локо» получится реализовать момент и хорошо выступить против немецкой машины.