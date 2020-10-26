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Булыкин: «Ничья с „Баварией“ станет очень хорошим исходом для „Локомотива“»

сегодня, 13:49
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияЗавтра в 20:55 Не начался

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал предстоящий матч москвичей против «Баварии» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Давайте будем реалистами, ничья с «Баварией» станет очень хорошим исходом матча. Что касается манеры игры, то такого результата можно достичь, играя на контратаках. Есть множество примеров, когда команда владеет мячом на протяжении 80 процентов времени, но проигрывает с минимальным счетом. Поэтому в предстоящей встрече будет очень важная реализация. «Бавария» позволит сопернику создать парочку моментов, и здесь всё будет зависеть, как «Локомотив» распорядится мячом. Будем надеяться, что у «Локо» получится реализовать момент и хорошо выступить против немецкой машины.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 14:17
трудно представить такой счастливый исход
shlomo
shlomo
сегодня в 14:09
Такое ощущение, что Дима живет в другом временном измерении...команда Николича перед этой встречей проиграла свой матч в чемпионате России скромному “Ротору”.. (а сам сербский коуч после игры заявил, что игрокам не хватило концентрации).... а Мюнхенцы наоборот находятся в отличной форме и перед этой встречей подопечные Флика в очередной раз повеселились в Бундеслиге, обыграв “Айнтрахт” с неприличным счетом 5:0.(не будем забывать и об “Атлетико” Симеоне, которое в первом туре Лиги чемпионов уехало из Германии с четырьмя безответными мячами в своих воротах)...вот даже и не знаю о какой ничейке может идти речь...основная задача Локо много не пропустить и не опозориться...и в этом я пожелаю паровозикам удачи!
чемпионство с душком
чемпионство с душком
сегодня в 14:06
ничья с нынешней Баварией для Локо будет космическим результатом
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:06
Не перевелись еще неисправимые оптимисты на земле русской!!!
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 14:02
Тот случай, что лучше промолчать, чем говорить то, что сказал Булыкин....
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 14:01
Поражение с любым счетом не добавит очков в таблицу. Возможно борьба за 3 место с Зальцбургом обернется подсчетом забитых - пропущенных мячей, но данная вероятность невелика. Поэтому хоть 1:0, хоть 7:0 разница небольшая. Надо, как говориться, пытаться вырвать хотя бы очко.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:58
Будет разгромная ничья! 🤣🤣🤣🤣
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 13:58
Поражение без разгрома будет хорошим исходом, вероятно) Хотя "Бавария" не будет напрягаться против "Локо", это для нее проходной матч, поэтому разгрома, наверное, не будет все-таки.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:53
Тут бы разгромно не проиграть.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 13:51
Николич покажет атакующую игру и разгромит баварию))
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