Евсеев: «„Локомотив“ понравился смелостью. Не испугались играть в футбол»

Российский тренер поделился впечатлениями от игры «Локомотива» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией» (1:2).

Достойная игра! Смотрел на стадионе. Хотел вблизи посмотреть, как Флик строит игру «Баварии». Человек не проиграл в качестве тренера ни одного матча в Лиге чемпионов, это впечатляет.

Бросилось в глаза, что атака «Баварии» строилась через правый фланг. Мюллер уводил Рыбуса в середину к Левандовски, в зону врывался Павар и раз за разом сбрасывал мяч в центр. Гол пришел именно после этой комбинации.

С Левандовски оборона справилась, но «Бавария» — это не только он. Впечатлил Киммих. Системообразующий игрок. Первый тайм играл на одной позиции, а после выхода Мартинеса стал играть выше и мяч забил на классе.

«Локомотив» понравился смелостью. Не испугались играть в футбол, молодцы. Зе Луиш провел качественный матч, выиграл весь верх. Понятно, что класс игроков «Баварии» выше, а командная игра мюнхенцев была быстрее и качественнее. Но у любой команды есть шанс отыграться, когда соперник не реализует свои моменты.