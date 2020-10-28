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Евсеев: «„Локомотив“ понравился смелостью. Не испугались играть в футбол»

сегодня, 10:05
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Российский тренер Вадим Евсеев поделился впечатлениями от игры «Локомотива» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией» (1:2).

Достойная игра! Смотрел на стадионе. Хотел вблизи посмотреть, как Флик строит игру «Баварии». Человек не проиграл в качестве тренера ни одного матча в Лиге чемпионов, это впечатляет.

Бросилось в глаза, что атака «Баварии» строилась через правый фланг. Мюллер уводил Рыбуса в середину к Левандовски, в зону врывался Павар и раз за разом сбрасывал мяч в центр. Гол пришел именно после этой комбинации.

С Левандовски оборона справилась, но «Бавария» — это не только он. Впечатлил Киммих. Системообразующий игрок. Первый тайм играл на одной позиции, а после выхода Мартинеса стал играть выше и мяч забил на классе.

«Локомотив» понравился смелостью. Не испугались играть в футбол, молодцы. Зе Луиш провел качественный матч, выиграл весь верх. Понятно, что класс игроков «Баварии» выше, а командная игра мюнхенцев была быстрее и качественнее. Но у любой команды есть шанс отыграться, когда соперник не реализует свои моменты.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 10:05
Играли норм,но.....
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