«Енисей»: «Контракт с Алферовым подписан по схеме 1+1»

Генеральный директор «Енисея» рассказал об условиях контракта с новым главным тренером команды .

Контракт подписан по схеме 1+1. Мы доверяем Александру Михайловичу. Это местный специалист, он и ранее работал в клубе. У него есть тренерское мастерство и большая самоотдача. Мы на него очень рассчитываем. Было важно сохранить целостность коллектива и постановку игры после ухода Александра Федоровича Тарханова. Как показывает время и результат, мы сделали правильные шаги. Но это всего лишь промежуточный этап, поэтому нельзя почивать на лаврах, нужно догонять лидеров.