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«Енисей»: «Контракт с Алферовым подписан по схеме 1+1»

сегодня, 09:33

Генеральный директор «Енисея» Алексей Ивахов рассказал об условиях контракта с новым главным тренером команды Александром Алферовым.

Контракт подписан по схеме 1+1. Мы доверяем Александру Михайловичу. Это местный специалист, он и ранее работал в клубе. У него есть тренерское мастерство и большая самоотдача. Мы на него очень рассчитываем. Было важно сохранить целостность коллектива и постановку игры после ухода Александра Федоровича Тарханова. Как показывает время и результат, мы сделали правильные шаги. Но это всего лишь промежуточный этап, поэтому нельзя почивать на лаврах, нужно догонять лидеров.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 10:01
Пусть старается, что бы не выгнали.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 09:34
нормальная схема для контракта
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