Мостовой: «„Локо“ не удивил. Почему „Бавария“ всегда должна побеждать 3:0?»

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча «Локомотив» — «Бавария» (1:2) в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Локомотив» меня не удивил. Я ещё вчера и позавчера говорил, что «Бавария» если и выиграет, то в один мяч. Даже сказал, что счёт, скорее всего, будет 1:2. Мне говорят: «А как? Как?» А почему «Бавария» должна всегда 3:0 или 4:0 выигрывать? Да, в Германии они так побеждают, потому что там под них все ложатся. А «Локомотив» правильно всё сделал, хотя «Бавария» при счёте 1:0 должна была три забивать. С самого начала было видно, что игра будет даваться трудно, и это нормально. Я ничем не удивлён.

Что касается шансов «Локомотива» в группе, то мы изначально видели, что состав соперников тяжёлый. За третье место команда поборется, всё-таки с «Зальцбургом» вничью сыграли и имеют преимущество перед ними.