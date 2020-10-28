ГлавнаяНовости

Мостовой: «„Локо“ не удивил. Почему „Бавария“ всегда должна побеждать 3:0?»

сегодня, 02:09
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча «Локомотив» — «Бавария» (1:2) в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Локомотив» меня не удивил. Я ещё вчера и позавчера говорил, что «Бавария» если и выиграет, то в один мяч. Даже сказал, что счёт, скорее всего, будет 1:2. Мне говорят: «А как? Как?» А почему «Бавария» должна всегда 3:0 или 4:0 выигрывать? Да, в Германии они так побеждают, потому что там под них все ложатся. А «Локомотив» правильно всё сделал, хотя «Бавария» при счёте 1:0 должна была три забивать. С самого начала было видно, что игра будет даваться трудно, и это нормально. Я ничем не удивлён.

Что касается шансов «Локомотива» в группе, то мы изначально видели, что состав соперников тяжёлый. За третье место команда поборется, всё-таки с «Зальцбургом» вничью сыграли и имеют преимущество перед ними.

Все новости
Гильерме: «Сегодня опять показали, что можем играть с любым соперником»
Сегодня, 02:44 Комментарии0
Крыховяк: «„Локомотив“ мог сыграть лучше»
Сегодня, 02:14 Комментарии2
Зе Луиш: «Почему не дал пас Жемалетдинову? Я просто его не увидел»
Сегодня, 01:55 Комментарии2
Мещеряков: «Могли забить „Баварии“ больше голов»
Сегодня, 01:49 Комментарии2
Рыбус: «„Локомотив“ создал много моментов, но реализация не очень хорошая»
Сегодня, 01:21 Комментарии3
Сенников: «„Бавария“ решила, что спокойно доведёт матч до победы»
Сегодня, 00:12 Комментарии6
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100