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Крыховяк: «„Локомотив“ мог сыграть лучше»

сегодня, 02:14
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Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк прокомментировал домашнее поражение от «Баварии» (1:2) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Мы могли сделать лучше, чем сделали. Это была хорошая игра, но в футболе нужно забивать. Для нас, когда играешь с такой командой, важно бегать больше соперника. Это маленькая деталь, которая не получилась. Мы можем быть довольны тем, что мы сделали, но этого недостаточно, чтобы победить.

Второй гол «Баварии»? Там была маленькая дистанция между игроками, я был между двумя соперниками, это ошибка, и они забили.

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David Young
David Young
сегодня в 02:26
Могли сыграть лучше, но также могли сыграть и намного хуже, нужно сделать выводы из поражения, но нужно и гордиться поражением с минимальной разницей от столь сильной команды, стать более уверенными благодаря поражению без потери чести и достоинства, и двигаться дальше, стараться набирать как можно больше очков и играть как можно лучше. Локомотив уже дважды приятно удивил в плане игры и отсутствия разгромов, так что вполне может продолжить делать это, и даже добыть ещё какое-то количество очков.
Александр Рябов
Александр Рябов
сегодня в 02:25
Зе Луиш - кусочек Спартака в матче с Баварией. Запорол несколько моментов. Локо вообще побеждать мог!
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