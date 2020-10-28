Крыховяк: «„Локомотив“ мог сыграть лучше»

Полузащитник «Локомотива» прокомментировал домашнее поражение от «Баварии» (1:2) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Мы могли сделать лучше, чем сделали. Это была хорошая игра, но в футболе нужно забивать. Для нас, когда играешь с такой командой, важно бегать больше соперника. Это маленькая деталь, которая не получилась. Мы можем быть довольны тем, что мы сделали, но этого недостаточно, чтобы победить.

Второй гол «Баварии»? Там была маленькая дистанция между игроками, я был между двумя соперниками, это ошибка, и они забили.