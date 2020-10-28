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Зе Луиш: «Почему не дал пас Жемалетдинову? Я просто его не увидел»

сегодня, 01:55
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Нападающий «Локомотива» Зе Луиш прокомментировал домашнее поражение от «Баварии» (1:2) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов и объяснил, почему не отдал пас Рифату Жемалетдинову, который находился в более выгодной позиции во время контратаки «железнодорожников».

До этого матча я давно не выступал все 90 минут, но сейчас чувствую себя хорошо. Тренер увидел, что я готов играть и оставил меня на поле. Мы знали, что это будет трудный матч, мы анализировали соперника и понимали, что «Бавария» будет прессинговать.

Почему не отдал пас на Жемалетдинова? Я просто его не увидел, неправильно оценил ситуацию. Важно было забить второй мяч, но у нас не получилось.

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 02:29
вопрос как он ещё Миранчука увидел? а то никого не видел играл сам с собой
mihaluch
mihaluch
сегодня в 02:05
Надо голову поднимать.
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