Зе Луиш: «Почему не дал пас Жемалетдинову? Я просто его не увидел»

Нападающий «Локомотива» прокомментировал домашнее поражение от «Баварии» (1:2) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов и объяснил, почему не отдал пас , который находился в более выгодной позиции во время контратаки «железнодорожников».

До этого матча я давно не выступал все 90 минут, но сейчас чувствую себя хорошо. Тренер увидел, что я готов играть и оставил меня на поле. Мы знали, что это будет трудный матч, мы анализировали соперника и понимали, что «Бавария» будет прессинговать.

Почему не отдал пас на Жемалетдинова? Я просто его не увидел, неправильно оценил ситуацию. Важно было забить второй мяч, но у нас не получилось.