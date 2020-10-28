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«Барселона» и «Реал» рассчитывают бесплатно подписать Алабу

сегодня, 21:19

Защитник Давид Алаба отказывается продлевать контракт с «Баварией».

Соглашение австрийца с мюнхенским клубом истекает летом 2021 года, однако сам игрок отклонил уже три предложения «Баварии» о новом контракте.

Как сообщается, за ситуацией пристально следят «Барселона» и «Реал». Обе команды готовы подписать Алабу следующим летом в качестве свободного агента.

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Все комментарии
Ruslan3132
Ruslan3132
сегодня в 22:28
а Реалу куда его? ЛЗ?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 21:54
Столько бабла,а всё тудаже,бесплатно!
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 21:41
Реалу необходимо укрепить обороны.
Не знаю, является ли Алаба укреплением!? Не будет ли он обузой?
Legend 6
Legend 6
сегодня в 21:38
Что Реал , что Барса, сейчас не уровень Алабы🤣
Не думал что такое скажу когда-нибудь
mihaluch
mihaluch
сегодня в 21:33
Но пока это на воде вилами написано.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:27
На халяву и уксус сладкий...
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 21:27
До лета 2021г. ещё передумает и останется в Баварии. Возможно, хочет больше, чем предлагает Бавария.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 21:23
Посмотрим, кто подпишет....
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