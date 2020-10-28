«Барселона» и «Реал» рассчитывают бесплатно подписать Алабу

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сегодня, 21:19

Защитник отказывается продлевать контракт с «Баварией».

Соглашение австрийца с мюнхенским клубом истекает летом 2021 года, однако сам игрок отклонил уже три предложения «Баварии» о новом контракте.

Как сообщается, за ситуацией пристально следят «Барселона» и «Реал». Обе команды готовы подписать Алабу следующим летом в качестве свободного агента.