«Барселона» и «Реал» рассчитывают бесплатно подписать Алабу

Защитник Давид Алаба отказывается продлевать контракт с «Баварией».
Соглашение австрийца с мюнхенским клубом истекает летом 2021 года, однако сам игрок отклонил уже три предложения «Баварии» о новом контракте.
Как сообщается, за ситуацией пристально следят «Барселона» и «Реал». Обе команды готовы подписать Алабу следующим летом в качестве свободного агента.
Не знаю, является ли Алаба укреплением!? Не будет ли он обузой?
Не знаю, является ли Алаба укреплением!? Не будет ли он обузой?
Не думал что такое скажу когда-нибудь
Не думал что такое скажу когда-нибудь