Газинский: «Обидно пропускать четыре гола перед своими болельщиками»

Полузащитник «Краснодара» поделился мнением о матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Челси» (0:4).

Неплохо смотрелись 70 минут. Всегда неприятно пропускать четыре мяча при своих болельщиках. Нам не хватило свежести в концовке. Понятно, что не хватает ребят. Играем, кто есть живой. Ничего не поделаешь, нужно выходить и выполнять установку тренера.

Во втором тайме нужно было больше выжимать. Всегда из любого матча можно сделать выводы. Обидно пропускать четыре гола перед своими болельщиками, но такова реальность.