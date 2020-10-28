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Газинский: «Обидно пропускать четыре гола перед своими болельщиками»

вчера, 23:25
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар0 : 4Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский поделился мнением о матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Челси» (0:4).

Неплохо смотрелись 70 минут. Всегда неприятно пропускать четыре мяча при своих болельщиках. Нам не хватило свежести в концовке. Понятно, что не хватает ребят. Играем, кто есть живой. Ничего не поделаешь, нужно выходить и выполнять установку тренера.

Во втором тайме нужно было больше выжимать. Всегда из любого матча можно сделать выводы. Обидно пропускать четыре гола перед своими болельщиками, но такова реальность.

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Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 23:47
да все рамально . газинский. а мусаев как там газинский? че нету другого тренера?
mondial18
mondial18
вчера в 23:39
бегать не прлобовал ?
mensk
mensk
вчера в 23:36
А что слабо назвать вместо обидно СТЫДНО.
SHMEL
SHMEL
вчера в 23:34
Старался Краснодар, но видно, что сыроваты они еще для ЛЧ. Челси играл не напрягаясь, в полноги...Тем не менее это бесценный опыт для быков.
Cat01
Cat01
вчера в 23:33
Концовка подвела!!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:32
Вроде и играли неплохо...
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 23:26
да понятно, что обидно....
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