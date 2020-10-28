Быстров: «У „Зенита“ будет запредельная мотивация в матче с „Боруссией“ Д»

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров поделился мнением о предстоящем матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Боруссией» Дортмунд и «Зенитом».
В Дортмунде самой команде тяжело, поэтому у них будут огромные проблемы. Тем более, что Дортмунд проиграл первый матч, пропустил три мяча. Не важно, играет ли «Зенит» на выезде или дома, мотивация у них должна быть запредельная.
Есть ли всё-таки силы у них бороться с «Боруссией»? Это вопрос, наверное, к тренерскому штабу. Возможности есть, игра покажет. Ситуация с Семаком? Нет никакой ситуации. Хватит нагонять. Как кто-то один написал, сразу все начинают тиражить это. Пока ничего не произошло. Команда борется, поэтому не нужно сразу увольнять после двух поражений. Это футбол, всякое бывает.
За Зенит может сыграть то, что матч будет без зрителей. Все таки свои фаны здорово заводят хозяев и прессуют гостей.
Ничья была бы отличным результатом для Зенита.
Главное, без травм...
За Зенит может сыграть то, что матч будет без зрителей. Все таки свои фаны здорово заводят хозяев и прессуют гостей.
Ничья была бы отличным результатом для Зенита.
Главное, без травм...
Лучший футболист всех времён и народов. А эксперт вообще потрясающий.)))
Лучший футболист всех времён и народов. А эксперт вообще потрясающий.)))