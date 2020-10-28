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Быстров: «У „Зенита“ будет запредельная мотивация в матче с „Боруссией“ Д»

сегодня, 19:35
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит23:00 Не начался

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров поделился мнением о предстоящем матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Боруссией» Дортмунд и «Зенитом».

В Дортмунде самой команде тяжело, поэтому у них будут огромные проблемы. Тем более, что Дортмунд проиграл первый матч, пропустил три мяча. Не важно, играет ли «Зенит» на выезде или дома, мотивация у них должна быть запредельная.

Есть ли всё-таки силы у них бороться с «Боруссией»? Это вопрос, наверное, к тренерскому штабу. Возможности есть, игра покажет. Ситуация с Семаком? Нет никакой ситуации. Хватит нагонять. Как кто-то один написал, сразу все начинают тиражить это. Пока ничего не произошло. Команда борется, поэтому не нужно сразу увольнять после двух поражений. Это футбол, всякое бывает.

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Все комментарии
Timeless
Timeless
сегодня в 20:40
Боруссия не меньше мотивирована после поражения на старте турнира
Homelander
Homelander
сегодня в 20:39
Ух запасайтесь поп-корном. Будет Немецкий фильм и Питерский стон.
nubom
nubom
сегодня в 20:32
Если Семак, как тренер, чего-то стоит, то Зенит сегодня будет биться до конца и ВЫИГРАЕТ, даже, если проиграет...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:32
неужто миллер бонус в мешках передал)))))))))))))))
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 20:26
Одной мотивации для игры с Боруссией будет мало...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:15
Ждать осталось недолго. Обеим командам терять нечего, второе поражение смерти подобно .
За Зенит может сыграть то, что матч будет без зрителей. Все таки свои фаны здорово заводят хозяев и прессуют гостей.
Ничья была бы отличным результатом для Зенита.
Главное, без травм...
За адекватность
За адекватность
сегодня в 20:08
У "Боруссии" полагаю с мотивацией проблем тоже не возникнет. А так поле квадратное, мяч круглый, скоро увидим. "Зениту" успеха и удачи.
Игорь Ларин 1958
Игорь Ларин 1958 ответ cska vperiod (раскрыть)
сегодня в 20:04
cska vperiod 31 / 839 сегодня в 19:57
Лучший футболист всех времён и народов. А эксперт вообще потрясающий.)))
oFANATo
oFANATo
сегодня в 20:03
Из Быстрова эксперт как из Семака тренер!)))
Игорь Ларин 1958
Игорь Ларин 1958
сегодня в 20:01
Ну да, конечно. Боруссия то знает об этом? Они тоже не захотят проигрывать, так что одной мотивации маловато будет.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 19:57
Быстров эксперт никчемный да и футболистом был посредственным.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 19:48
На одной мотивации далеко не уедешь...
Леон Бугаев
Леон Бугаев
сегодня в 19:44
Если настроятся, то могут даже выиграть
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 19:42, ред.
Посмотрим какая. Удачи!!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 19:42
Нужна не только мотивация,но и класс и физика! Удачи Зениту!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:36
Дай то Бог...
ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
сегодня в 19:35
Посмотрим как они себя проявят
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