Быстров: «У „Зенита“ будет запредельная мотивация в матче с „Боруссией“ Д»

Бывший футболист сборной России поделился мнением о предстоящем матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Боруссией» Дортмунд и «Зенитом».

В Дортмунде самой команде тяжело, поэтому у них будут огромные проблемы. Тем более, что Дортмунд проиграл первый матч, пропустил три мяча. Не важно, играет ли «Зенит» на выезде или дома, мотивация у них должна быть запредельная.

Есть ли всё-таки силы у них бороться с «Боруссией»? Это вопрос, наверное, к тренерскому штабу. Возможности есть, игра покажет. Ситуация с Семаком? Нет никакой ситуации. Хватит нагонять. Как кто-то один написал, сразу все начинают тиражить это. Пока ничего не произошло. Команда борется, поэтому не нужно сразу увольнять после двух поражений. Это футбол, всякое бывает.