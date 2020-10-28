Бывший главный тренер «Локомотива» рассказал о переходе полузащитника из московского клуба в «Рубин».

То, что я всплакнул, когда расставался с Хвичей, правда. Это один из самых талантливых футболистов, с которыми мне приходилось работать. На сегодняшний день он самый талантливый. Не знаю, видел ли Хвича мои слёзы. Это не играет никакой роли, это мои личные чувства. Такой талант упускать… Обидно очень.

Тем более, мы полгода с ним работали. Мы уделили ему много внимания, говорили, чтобы он следил за здоровьем, за зубами, потому что это влияет на сердце. Я ему лично это говорил. Он поехал в Грузию и всё сделал. Профессионал высшей мерки.

Что касается сравнений с Измайловым, у Марата была более короткая обводка. Хвича проделывает больший объем работы. Он более конкретный, забивной. Но мне сложно сказать, кто из них талантливее.

Потеря «Локомотивом» Хвичи — это громадная ошибка сегодняшних руководителей. Ошибка и финансовая, и чисто профессионального характера, что такой игрок оказался вне «Локомотива». Квалификация объяснений, почему так случилось, была низкого уровня.