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Сёмин: «Потеря „Локомотивом“ Хвичи — это ошибка сегодняшних руководителей»

сегодня, 20:37

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о переходе полузащитника Хвичи Кварацхелии из московского клуба в «Рубин».

То, что я всплакнул, когда расставался с Хвичей, правда. Это один из самых талантливых футболистов, с которыми мне приходилось работать. На сегодняшний день он самый талантливый. Не знаю, видел ли Хвича мои слёзы. Это не играет никакой роли, это мои личные чувства. Такой талант упускать… Обидно очень.

Тем более, мы полгода с ним работали. Мы уделили ему много внимания, говорили, чтобы он следил за здоровьем, за зубами, потому что это влияет на сердце. Я ему лично это говорил. Он поехал в Грузию и всё сделал. Профессионал высшей мерки.

Что касается сравнений с Измайловым, у Марата была более короткая обводка. Хвича проделывает больший объем работы. Он более конкретный, забивной. Но мне сложно сказать, кто из них талантливее.

Потеря «Локомотивом» Хвичи — это громадная ошибка сегодняшних руководителей. Ошибка и финансовая, и чисто профессионального характера, что такой игрок оказался вне «Локомотива». Квалификация объяснений, почему так случилось, была низкого уровня.

Ранее агент Кварацхелии рассказал об интересе к игроку со стороны европейских клубов.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ VAN ARM (раскрыть)
сегодня в 20:58
Эт - точно.
trimetil
trimetil
сегодня в 20:56
Локомотив не хотел иметь дело с мутным агентом по имени Мамука.
VAN ARM
VAN ARM ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 20:56
из всего что играли паровозы только вчерашняя достойна уважения)) но кике из болота не вылезти))
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:53
зато лёня тебе скажет спасибо))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 20:53
Хороший булыжник в огород Кикнадзе брошен.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 20:48
Ну чего уж теперь!
SHMEL
SHMEL
сегодня в 20:47
Мало того, что игрока отличного пооср...потеряли в общем, так еще и кучи денег ,которые за него можно было впоследствии выручить потеряли.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 20:42
Действительно, как можно было так бездарно расстаться с перспективным парнем.
beefs
beefs
сегодня в 20:38
кому то захотелось заработать...
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 20:37, ред.
Это да, согласен.
Теперь жалеют об этом, наверное.
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