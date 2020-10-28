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Писарев: «Берг — ключевая фигура „Краснодара“»

сегодня, 19:53
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар0 : 0Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч идет

Российский тренер Николай Писарев поделился ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Краснодаром» и «Челси».

Берг — ключевая фигура нынешнего состава «Краснодара» с их потерями. В матче с «Ренном» он принес команде плотность в линиях, садился к полузащитникам, так как в этой игре было не до высокого прессинга. Была одна оборонительная схема, но для такой плотной и организованной игры в обороне нужен именно такой нападающий. В матче с «Челси» он очень нужен.

«Челси» может расслабить ситуация, когда соперник недоукомплектован или же он является новичком Лиги чемпионов. Не каждая команда может переключиться по ходу матча, и это может сыграть на руку «Краснодару».

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 19:58
Это и без Писарева знают все.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 19:53
Согласен,берг хорошь
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