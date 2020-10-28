Зума: «Мне очень нравится стадион „Краснодара“»

Защитник «Челси» поделился мнением о матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Краснодара».

Надеюсь, что мы забьем много голов и не пропустим. Мы сыграли два последних сложных матча, сумели сохранить свои ворота в неприкосновенности. Я впервые в России и рад, что нас хорошо встретили. Наше дело — прилететь на игру и сделать свою работу.

Стадион «Краснодара»? Мне он очень нравится. Я не знаю много о «Краснодаре», но мы следили за этой командой после жеребьевки. Знаю, что он неплохо сыграл с «Ренном».