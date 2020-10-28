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Зума: «Мне очень нравится стадион „Краснодара“»

сегодня, 21:07
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар0 : 0Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч идет

Защитник «Челси» Курт Зума поделился мнением о матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Краснодара».

Надеюсь, что мы забьем много голов и не пропустим. Мы сыграли два последних сложных матча, сумели сохранить свои ворота в неприкосновенности. Я впервые в России и рад, что нас хорошо встретили. Наше дело — прилететь на игру и сделать свою работу.

Стадион «Краснодара»? Мне он очень нравится. Я не знаю много о «Краснодаре», но мы следили за этой командой после жеребьевки. Знаю, что он неплохо сыграл с «Ренном».

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 21:21
Да, очень красивый стадион!
Тренировочные поля, где проходит ГЛЛ, тоже норм, за исключением дальнего!
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 21:18
Таких в англии нет, наслаждайтесь.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 21:08
Да, шикарный! Особенно экран
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