Рианчо: «Сложно сказать, почему Рассказов не играл у Тедеско»

Экс-наставник «Спартака» оценил перспективы защитника заиграть под руководством .

Я всегда требовал от каждого моего футболиста максимума в тренировочном процессе. Есть правило и кредо, которое необходимо соблюдать. Если ты тренируешься как надо, то ты играешь в матче.

Сложно сказать, почему он не играл у Тедеско, но Рассказов у меня был футболистом с большим потенциалом. У него есть сила, напор и желание. Вообще, от каждого футболиста на тренировке нужно требовать больше. Тогда Рассказов с нами только начал тренироваться, нам нужно было набраться терпения, но в то же время требовать от него большего.

В «Спартаке» всегда были молодые таланты. Но есть вопрос работы с ними и ожидания их зрелости к большим матчам. То же самое было и в киевском «Динамо», сегодня эти молодые игроки уже заняли свое место в основной команде. Если ты много работаешь, то в конце концов, труд и самоотдача всегда окупаются, и ты получаешь игровое время.