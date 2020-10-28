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Рианчо: «Сложно сказать, почему Рассказов не играл у Тедеско»

сегодня, 18:40

Экс-наставник «Спартака» Рауль Рианчо оценил перспективы защитника Николая Рассказова заиграть под руководством Доменико Тедеско.

Я всегда требовал от каждого моего футболиста максимума в тренировочном процессе. Есть правило и кредо, которое необходимо соблюдать. Если ты тренируешься как надо, то ты играешь в матче.

Сложно сказать, почему он не играл у Тедеско, но Рассказов у меня был футболистом с большим потенциалом. У него есть сила, напор и желание. Вообще, от каждого футболиста на тренировке нужно требовать больше. Тогда Рассказов с нами только начал тренироваться, нам нужно было набраться терпения, но в то же время требовать от него большего.

В «Спартаке» всегда были молодые таланты. Но есть вопрос работы с ними и ожидания их зрелости к большим матчам. То же самое было и в киевском «Динамо», сегодня эти молодые игроки уже заняли свое место в основной команде. Если ты много работаешь, то в конце концов, труд и самоотдача всегда окупаются, и ты получаешь игровое время.

Напомним, что нынешний сезон Рассказов проводит в аренде в тульском «Арсенале».

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Все комментарии
Сп62
Сп62
сегодня в 19:30
А что, Тедеско не может ошибаться? Коля парень напористый. Он должен себя проявить и возможно со временем вернётся обратно. Я в него верю.
ABir
ABir
сегодня в 19:30
на сегодня лучше него никого на эту позицию не нашли
drug01
drug01
сегодня в 19:04
Значит ещё был не готов
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 18:57
Он пил мало бромонтана, из-за чего истеричный тедеска просто бесился и прыгал не переставая
David Young
David Young
сегодня в 18:41
Пока что "не дозрел" парень, нужны время, опыт, и практика.
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