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Лэмпард: «Абрамович доволен результатом, который мы показали в его стране»

вчера, 23:51
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар0 : 4Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард подвёл итоги матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Краснодара» (4:0).

Мы провели неплохой матч. Хорошо выглядел Зиеш, который вёл игру в атаке. Несмотря на промах Жоржиньо с пенальти, у меня нет сомнений в его психологической устойчивости. Пара защитников Рюдигер — Зума также порадовала. Мы не пропустили, а это главное.

Я знал, что на матче присутствует наш владелец Роман Абрамович. Мои помощники общались с ним до игры, я же в этот момент находился с командой в раздевалке, поэтому мы с ним не виделись. Думаю, Абрамович доволен игрой «Челси» и тем результатом, которого мы добились в его родной стране.

Справедлив ли итоговый счет? Возможно, и нет. «Краснодар» сегодня имел моменты, неплохо атаковал, но свои шансы в голы не воплотил. Мы же строго действовали в обороне и хорошо атаковали. Радует, что с реализацией моментов у нас сегодня было все в порядке.

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Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ BDA81 (раскрыть)
сегодня в 00:05
Потому,что конченый!
BDA81
BDA81 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 00:00
Унижения не было, просто показали чем отличается АПЛ и РПЛ ))И почему Абрамович решил купить клуб АПЛ , а не РПЛ)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:56
Вы унизили его страну!
протон1
протон1
вчера в 23:55
я хотел уволить его. думаю надо ему дать пару шансов еще
David Young
David Young
вчера в 23:55
Так и должно было быть, Фрэнк. С заслуженной победой.
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