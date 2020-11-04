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Адвокат: «У меня остались отличные воспоминания о работе в России»

сегодня, 17:07
ФейеноордЛоготип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗавтра в 23:00 Не начался

Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат поделился мнением о предстоящем матче группового этапа Лиги Европы против ЦСКА.

Есть теплые чувства от встречи с российской командой. У меня остались отличные воспоминания о работе в России, это было хорошее время.

ЦСКА сейчас на первом месте, а значит, весь их состав силён и опасен для нас. Нам следует уделить внимание всем игрокам.

Игры против ЦСКА во время работы в «Зените»? Наши матчи были настоящими битвами. В 2006 году, когда «Зенит» поднялся к ЦСКА и «Спартаку», это были настоящие поединки, мы были главными соперниками.

Напомним, что Адвокат возглавлял «Зенит» с 2006 по 2009 год, а с 2010 по 2012 год работал со сборной России.

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Grabovsky
Grabovsky
сегодня в 22:20
Не устали чужие бабки считать? Или вы думаете что он приехал нищебродом в РФ?
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 19:24
Ещё бы, заработать тонну бабла и забыть невозможно.
rubinovyi2
rubinovyi2
сегодня в 18:20
Владимир 77
Владимир 77
сегодня в 18:09
Отличные воспоминания в финансовом плане
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 17:45
Воспоминания действительно отличные. Хапнул валюты не хило. Сначала от Газпрома, а потом уже снова от Газпрома как тренер сборной при посредничестве РФС и граждан Мутко и Фурсенко. Которые в накладе не остались оба.
drug01
drug01
сегодня в 17:25
Особенно команда зенит всегда вспоминает его часто!
beefs
beefs
сегодня в 17:24
ну а почему они должны быть плохими...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 17:16
Конечно останутся за такое бабло.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 17:12
У меня остались хорошие цифры на банковском счете.
ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
сегодня в 17:10
Хорошо, что остались хорошие воспоминания.
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