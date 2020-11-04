Адвокат: «У меня остались отличные воспоминания о работе в России»

Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат поделился мнением о предстоящем матче группового этапа Лиги Европы против ЦСКА.
Есть теплые чувства от встречи с российской командой. У меня остались отличные воспоминания о работе в России, это было хорошее время.
ЦСКА сейчас на первом месте, а значит, весь их состав силён и опасен для нас. Нам следует уделить внимание всем игрокам.
Игры против ЦСКА во время работы в «Зените»? Наши матчи были настоящими битвами. В 2006 году, когда «Зенит» поднялся к ЦСКА и «Спартаку», это были настоящие поединки, мы были главными соперниками.
Напомним, что Адвокат возглавлял «Зенит» с 2006 по 2009 год, а с 2010 по 2012 год работал со сборной России.