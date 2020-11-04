Адвокат: «У меня остались отличные воспоминания о работе в России»

Главный тренер «Фейеноорда» поделился мнением о предстоящем матче группового этапа Лиги Европы против ЦСКА .

Есть теплые чувства от встречи с российской командой. У меня остались отличные воспоминания о работе в России, это было хорошее время.

ЦСКА сейчас на первом месте, а значит, весь их состав силён и опасен для нас. Нам следует уделить внимание всем игрокам.