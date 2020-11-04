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Маркизио: «У „Зенита“ есть возможность выиграть у „Лацио“»

сегодня, 15:30
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 1Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

Бывший футболист «Зенита» Клаудио Маркизио прокомментировал предстоящий матч петербургской команды в групповом этапе Лиги чемпионов против «Лацио».

Чиро не прилетел в Петербург? Мы знакомы еще по «Юве», играли вместе в юношеской команде. Это очень важный игрок не только для «Лацио», но и для сборной Италии. Если бы он приехал в Петербург, его стоило очень сильно опасаться. Он чем-то похож на Азмуна в том плане, что на скорости, когда остается несколько метров до ворот, может поставить в затруднение любую оборону.

Если «Зенит» противопоставит свою командную скорость и будет хорошенько прессинговать, то это может поставить «Лацио» в затруднительное положение.

У нас пишут, что «Зенит» по сравнению с «Лацио» находится в хорошей физической форме. Предполагается, что у римлян она не совсем оптимальная. Поэтому советуют команде Индзаги быть в Петербурге острожными. Еще пишут, что если «Лацио» выиграет, он станет явным лидером группы, если ничья — всё в группе станет очень интересно.

На мой взгляд, у «Зенита» есть возможность выиграть, потому что «Лацио» действительно переживает не лучший момент. И в физическом, и в ментальном плане. Петербуржцы могут этим воспользоваться, если римляне это им позволят. Посмотрим!

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 19:29
у Лацио нет шансов практически )
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
сегодня в 18:31
Зенит победит!!!
Дудинчанин
Дудинчанин
сегодня в 16:58
О еще один пацан деньжат помаял
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 16:12
Хоть бы в ничью сыграли.
rubinovyi2
rubinovyi2
сегодня в 16:00
"....потому что «Лацио» действительно переживает не лучший момент."
А,Зенит так прям на подьеме...)))))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ viv (раскрыть)
сегодня в 15:49
Это не слухи,это так и есть!
beefs
beefs
сегодня в 15:43
посмотрим у кого больше желания победить...
viv
viv ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 15:41
По последним слухам у Лацио 10 человек отсутствует: 6 человек травмированы, 4 человека коронавирус.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 15:37
"Если «Зенит» противопоставит свою командную скорость"..... У Зенита есть скорость? Не знал. Основные спринтеры Дзюба, Ракицкий,Жирков, Ловрен , Ерохин, или кто то иной?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 15:34
Лацио в равных условиях с Зенитом!
Footbolista
Footbolista
сегодня в 15:33, ред.
Подбодрил приговоренного у плахи...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 15:31
Надо побеждать Лацио!
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