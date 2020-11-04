Маркизио: «У „Зенита“ есть возможность выиграть у „Лацио“»

Бывший футболист «Зенита» прокомментировал предстоящий матч петербургской команды в групповом этапе Лиги чемпионов против «Лацио».

Чиро не прилетел в Петербург? Мы знакомы еще по «Юве», играли вместе в юношеской команде. Это очень важный игрок не только для «Лацио», но и для сборной Италии. Если бы он приехал в Петербург, его стоило очень сильно опасаться. Он чем-то похож на Азмуна в том плане, что на скорости, когда остается несколько метров до ворот, может поставить в затруднение любую оборону.

Если «Зенит» противопоставит свою командную скорость и будет хорошенько прессинговать, то это может поставить «Лацио» в затруднительное положение.

У нас пишут, что «Зенит» по сравнению с «Лацио» находится в хорошей физической форме. Предполагается, что у римлян она не совсем оптимальная. Поэтому советуют команде Индзаги быть в Петербурге острожными. Еще пишут, что если «Лацио» выиграет, он станет явным лидером группы, если ничья — всё в группе станет очень интересно.

На мой взгляд, у «Зенита» есть возможность выиграть, потому что «Лацио» действительно переживает не лучший момент. И в физическом, и в ментальном плане. Петербуржцы могут этим воспользоваться, если римляне это им позволят. Посмотрим!