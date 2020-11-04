Кальдерон: «Зидан должен остаться в „Реале“»

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сегодня, 15:33

Бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон в интервью Calciomercato.it поддержал главного тренера команды . Главный тренер «Интера» накануне матча с «Реалом» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов подтвердил слух о том, что ранее имел возможность возглавить мадридский клуб.