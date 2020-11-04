Кальдерон: «Зидан должен остаться в „Реале“»

Бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон в интервью Calciomercato.it поддержал главного тренера команды Зинедина Зидана. Главный тренер «Интера» Антонио Конте накануне матча с «Реалом» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов подтвердил слух о том, что ранее имел возможность возглавить мадридский клуб.
Что касается заявлений Конте, то это нормально. Для «Реала» победа — это обязательное условие, иначе возникают вопросы к тренеру. Зидан же заслуживает доверия и уважения. Считаю, что он должен продолжить свою работу.