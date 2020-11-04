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Кальдерон: «Зидан должен остаться в „Реале“»

сегодня, 15:33

Бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон в интервью Calciomercato.it поддержал главного тренера команды Зинедина Зидана. Главный тренер «Интера» Антонио Конте накануне матча с «Реалом» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов подтвердил слух о том, что ранее имел возможность возглавить мадридский клуб.

Что касается заявлений Конте, то это нормально. Для «Реала» победа — это обязательное условие, иначе возникают вопросы к тренеру. Зидан же заслуживает доверия и уважения. Считаю, что он должен продолжить свою работу.

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Все комментарии
goalaktika
goalaktika
сегодня в 22:26
Зидан наиболее подходящий тренер для Реала, на данный момент. Он знает все тонкости клуба и не требует баснословых вложений. За ним три победы в Лч и Лалиге за короткий срок. Но вдруг если уйдет, то на его место самый подходящий коуч это Почеттино
ABir
ABir
сегодня в 20:07
Пока есть победы, зачем что-то менять при сомнительном результате?
Hamman
Hamman
сегодня в 18:42
Навряд ли руководство Реала рассматривает варианты замены главного тренера. Зидану нечего доказывать. Доказательства его класса выставлены в музее Реала в отделе завоёванных кубков!
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 18:20
Нельзя его увольнять! Нужно подождать, пока усилим состав, и посмотреть на результаты. Вот тогда можно будет делать выводы. Летом надо купить Мбаппе, Холланда, Упамекано и Камавингу. Потом через вернуть Регилона или Тео из Милана, и Хакими, если Карвахаль не будет впечатлять!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 16:17
Нужен результат и тогда вопросов нет.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 15:55
Енисей ждёт Зидана
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 15:35
Менять его сейчас нельзя!
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