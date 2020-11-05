Кайседо: «Забить первый гол в ЛЧ в 32 года — это многое для меня значит»

Нападающий «Лацио» подвёл итоги матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита» (1:1).

Забить первый гол в Лиге чемпионов в свои 32 года — для меня это многое значит. Я очень рад. Мы почти четыре года боролись за то, чтобы оказаться здесь, сыграть в Лиге чемпионов. Это важный гол, который принес нам важную ничью.

Не знаю, почему так часто забиваю в концовке матчей. Хотелось бы продолжить делать то же самое в дальнейшем. Думаю, что если и дальше будем играть в том же духе, то сможем выйти из группы. Сегодня мы показали характер.