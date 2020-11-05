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Кайседо: «Забить первый гол в ЛЧ в 32 года — это многое для меня значит»

сегодня, 00:19
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 1Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

Нападающий «Лацио» Фелипе Кайседо подвёл итоги матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита» (1:1).

Забить первый гол в Лиге чемпионов в свои 32 года — для меня это многое значит. Я очень рад. Мы почти четыре года боролись за то, чтобы оказаться здесь, сыграть в Лиге чемпионов. Это важный гол, который принес нам важную ничью.

Не знаю, почему так часто забиваю в концовке матчей. Хотелось бы продолжить делать то же самое в дальнейшем. Думаю, что если и дальше будем играть в том же духе, то сможем выйти из группы. Сегодня мы показали характер.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:09
Красиво положил , как на тренировке.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 00:25
Пенсионер забил Зениту свой первый гол в ЛЧ...
Без комментариев...
viv
viv
сегодня в 00:24, ред.
В 32 это круто.
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