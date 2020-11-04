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Петржела: «Думаю, что „Зенит“ больше не наберёт очков в Лиге чемпионов»

вчера, 23:23
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 1Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лацио» (1:1).

Думаю, что «Зенит» больше не наберёт очков в Лиге чемпионов, и эта ничья не делает погоды. «Зенит» играл неплохо, но у «Лацио» не было нескольких ключевых игроков. Петербуржцам выпал шанс выиграть в этом матче, но у них не получилось. Следующая игра с итальянцами на выезде, и дома они будут играть совсем по-другому. «Зениту» будет намного труднее ухватиться за очки.

Провал в ЛЧ — это повод для смены тренера? Провал будет означать только то, что у Семака не хватает опыта. Видно, что он хороший тренер для РПЛ, но не для еврокубков.

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 01:47
Жалко Властимила... Как экс-наставника жалко... При нем у Зенита была действительно зрелищная игра. Пускай не выиграли с ним ни одного Еврокубка, зато смело можно сказать, что ни разу не обос..ались
mihaluch
mihaluch
сегодня в 00:27
Семак точно не для еврокубков.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 00:02
Ответная игра в конце ноября. К тому времени все подойдут и у лацио, и у зенита. Но в Риме будет тяжко. Думаю в играх с лацио и Брюгге в гостях очки не взять. А боруссия приедет уже с решенной задачей. Там возможно. Но у Зенита то всего 1 очко, мало
beefs
beefs
вчера в 23:44
Посмотрим, время покажет...
Лакшери
Лакшери
вчера в 23:43, ред.
У нас как бы тоже ни Малкома ни Дриусси ни Азмуна нету. Восстановятся, посмотрим на следующие 3 игры. Если так же беззубо играть будут - прощаемся с ЕК и забираем РПЛ, а можно и Семака на выход, дабы в след сезоне весной хотя-бы в ЛЕ попасть
Владимир Немченков
Владимир Немченков
вчера в 23:41
Власта не будь ханжой,думает он,ты думать перестал ещё в 2003,в питерских казино...
LOpp
LOpp
вчера в 23:41
Я тоже так думаю
drug01
drug01
вчера в 23:39
Значит пропали денежки..... Но. Время ещё есть не надо падать духом...
протон1
протон1
вчера в 23:33
он был прав. я думал что вынесут зенит со слов петржеллы. но и этого хватило ничьи
oFANATo
oFANATo
вчера в 23:30, ред.
Как так Петржела, питерские же на всех углах кричали что зенит флагман нашего футбола?)))))

А по факту флагман- гегемон только за счёт админресурса, фарм- клубов и прозенитовских судей в РПЛ!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:25
Все так думают
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