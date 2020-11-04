Петржела: «Думаю, что „Зенит“ больше не наберёт очков в Лиге чемпионов»

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лацио» (1:1).
Думаю, что «Зенит» больше не наберёт очков в Лиге чемпионов, и эта ничья не делает погоды. «Зенит» играл неплохо, но у «Лацио» не было нескольких ключевых игроков. Петербуржцам выпал шанс выиграть в этом матче, но у них не получилось. Следующая игра с итальянцами на выезде, и дома они будут играть совсем по-другому. «Зениту» будет намного труднее ухватиться за очки.
Провал в ЛЧ — это повод для смены тренера? Провал будет означать только то, что у Семака не хватает опыта. Видно, что он хороший тренер для РПЛ, но не для еврокубков.
А по факту флагман- гегемон только за счёт админресурса, фарм- клубов и прозенитовских судей в РПЛ!!!
А по факту флагман- гегемон только за счёт админресурса, фарм- клубов и прозенитовских судей в РПЛ!!!