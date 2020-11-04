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Петреску: «Я покину пост главного тренера „Клужа“ после матча с „Ромой“»

сегодня, 21:57
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)-:-Логотип футбольный клуб ЧФР Клуж (Бухарест)ЧФР КлужЗавтра в 20:55 Не начался

Экс-наставник «Кубани» и «Динамо» Дан Петреску заявил, что покинет пост главного тренера «Клужа» после матча группового этапа Лиги Европы против «Ромы».

Я не хочу оставаться, поэтому покину свою должность после игры с «Ромой». Мне нужен перерыв, я больше не могу это терпеть. Дело не только в судейских решениях. Я больше не могу тренировать этот клуб, я сделал всё, что в моих силах.

Напомним, что «Клуж» будет бойкотировать следующий матч чемпионата Румынии из-за судейских ошибок, которые были допущены в игре против «Газ-Метана». Арбитр не назначил два пенальти в ворота соперника, а также отменили забитый по правилам гол.

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 22:37
Значит время пришло
Loko57
Loko57
сегодня в 22:00, ред.
Там еще веселее чем у нас.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 22:00
Давно пора покинуть
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