Петреску: «Я покину пост главного тренера „Клужа“ после матча с „Ромой“»

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сегодня, 21:57

Экс-наставник «Кубани» и «Динамо» заявил, что покинет пост главного тренера «Клужа» после матча группового этапа Лиги Европы против «Ромы».

Я не хочу оставаться, поэтому покину свою должность после игры с «Ромой». Мне нужен перерыв, я больше не могу это терпеть. Дело не только в судейских решениях. Я больше не могу тренировать этот клуб, я сделал всё, что в моих силах.

Напомним, что «Клуж» будет бойкотировать следующий матч чемпионата Румынии из-за судейских ошибок, которые были допущены в игре против «Газ-Метана». Арбитр не назначил два пенальти в ворота соперника, а также отменили забитый по правилам гол.