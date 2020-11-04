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Инс: «Я бы взял в свою команду Рэшфорда, а не Неймара»

сегодня, 19:39

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Инс сравнил Маркуса Рэшфорда и форварда ПСЖ Неймара.

Мбаппе — особенный игрок. Но посмотрите на Неймара, его игра против «Манчестер Юнайтед» была настоящим позором. Он был не в своей тарелке. Рэшфорд никогда так не играет. Он вышел на поле и сделал хет-трик.

Если бы вы спросили меня, кого я предпочел бы иметь в своей команде, выбирая между Рэшфордом и Неймаром, то это, безусловно, был бы Рэшфорд. Если он продолжит играть так уверенно, он достигнет уровня Мбаппе.

Ему нравится играть под давлением, он чувствует его каждую неделю. Именно таким должен быть настоящим игрок «Манчестер Юнайтед».

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ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 22:46
Полностью согласен с Инсом
dzvinka
dzvinka
сегодня в 20:52
выбирает между Рэшфордом и петухом, но упоминает Мбаппе дважды - не сложно угадать о ком он думает на самом деле)))
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 20:33
Нытик точно не нужен.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 20:18
Решфорд будущее МЮ.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 19:50
Рэшфорд талант неймар выскочка.
dimagas2
dimagas2
сегодня в 19:49
Алиева с Милевским надо брать)))
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 19:44
Но в идеале выбрал бы мбаппе))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 19:40
Неймар капризный!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:40
Кому нужен этот клоун?
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