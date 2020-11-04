Инс: «Я бы взял в свою команду Рэшфорда, а не Неймара»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» сравнил и форварда ПСЖ Неймара.

Мбаппе — особенный игрок. Но посмотрите на Неймара, его игра против «Манчестер Юнайтед» была настоящим позором. Он был не в своей тарелке. Рэшфорд никогда так не играет. Он вышел на поле и сделал хет-трик.

Если бы вы спросили меня, кого я предпочел бы иметь в своей команде, выбирая между Рэшфордом и Неймаром, то это, безусловно, был бы Рэшфорд. Если он продолжит играть так уверенно, он достигнет уровня Мбаппе.

Ему нравится играть под давлением, он чувствует его каждую неделю. Именно таким должен быть настоящим игрок «Манчестер Юнайтед».