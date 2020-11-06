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Тьяго не поможет «Ливерпулю» в матче против «Манчестер Сити»

сегодня, 17:12
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити-:-Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль08.11.2020 в 19:30 Не начался

Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара не поможет команде в матче АПЛ против «Манчестер Сити».

Главный тренер «красных» Юрген Клопп сообщил, что футболист продолжает восстановление от травмы.

Тьяго получил повреждение в матче с «Эвертоном» (2:2).

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Kirgudu
Kirgudu
сегодня в 20:28
Лохматый занырнёт как обычно.
shlifen
shlifen ответ ilyafrom (раскрыть)
сегодня в 19:33, ред.
Тоесть, я вас правильно понимаю, уже не важно что там Пеп "намудрит" с тактикой или как сыграют конкретные игроки Сити и Ливера на поле - если Сити проиграет то только из-за судьи?? =))

Вас не смущает проблема с форвардами у МС или перманентная беда с обороной?? В этот раз кстати вероятно обе команды будут "пожарить"... А как насчёт сравнения формы Жоты и скажем Мареза??

Я про то, что матч по идее должен быть сложным для обеих команд, и варианты "победа 100%" тут неприменимы... Пусть на мой взгляд у Сити шансов и чуть больше...
ilyafrom
ilyafrom
сегодня в 17:20
Если судья не поможет Ливерпулю, то победа Сити. 100%
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:16
Это потеря для них...
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