Тьяго не поможет «Ливерпулю» в матче против «Манчестер Сити»

Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара не поможет команде в матче АПЛ против «Манчестер Сити».
Главный тренер «красных» Юрген Клопп сообщил, что футболист продолжает восстановление от травмы.
Тьяго получил повреждение в матче с «Эвертоном» (2:2).
Вас не смущает проблема с форвардами у МС или перманентная беда с обороной?? В этот раз кстати вероятно обе команды будут "пожарить"... А как насчёт сравнения формы Жоты и скажем Мареза??
Я про то, что матч по идее должен быть сложным для обеих команд, и варианты "победа 100%" тут неприменимы... Пусть на мой взгляд у Сити шансов и чуть больше...
Вас не смущает проблема с форвардами у МС или перманентная беда с обороной?? В этот раз кстати вероятно обе команды будут "пожарить"... А как насчёт сравнения формы Жоты и скажем Мареза??
Я про то, что матч по идее должен быть сложным для обеих команд, и варианты "победа 100%" тут неприменимы... Пусть на мой взгляд у Сити шансов и чуть больше...