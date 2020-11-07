Бекхэм хочет пригласить Серхио Рамоса в «Интер Майами»

Защитник Серхио Рамос всё ещё не договорился о новом контракте с «Реалом».
Как сообщается, стороны уже сели за стол переговоров, однако сделка далека от завершения. Контакты с капитаном «Реала» поддерживает его бывший партнёр по команде Дэвид Бекхэм, который сейчас является владельцем клуба МЛС «Интер Майами». Бекхэм хотел бы подписать в свою команду Рамоса, если испанец не подлит своё соглашение со «сливочными».
Отмечается, что Майами является одним из любимых мест отдыха капитана мадридского клуба и его супруги Пилар Рубио. Кроме того, в США проживает много близких друзей футболиста.