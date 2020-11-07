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Бекхэм хочет пригласить Серхио Рамоса в «Интер Майами»

сегодня, 10:16

Защитник Серхио Рамос всё ещё не договорился о новом контракте с «Реалом».

Как сообщается, стороны уже сели за стол переговоров, однако сделка далека от завершения. Контакты с капитаном «Реала» поддерживает его бывший партнёр по команде Дэвид Бекхэм, который сейчас является владельцем клуба МЛС «Интер Майами». Бекхэм хотел бы подписать в свою команду Рамоса, если испанец не подлит своё соглашение со «сливочными».

Отмечается, что Майами является одним из любимых мест отдыха капитана мадридского клуба и его супруги Пилар Рубио. Кроме того, в США проживает много близких друзей футболиста.

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Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 10:55
Бэкс сделал столько шума тогда, а по сути в любом турецком клубе звёзд больше, чем в его Интере.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 10:51
Денег у них там немеренно.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 10:33
Ещё одно поражение и точно сдёрнет.
CRVENA ZVEZDA
CRVENA ZVEZDA
сегодня в 10:30
Года через 2 может быть.
ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
сегодня в 10:18
Для завершения карьеры не плохой вариант.
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