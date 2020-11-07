Бекхэм хочет пригласить Серхио Рамоса в «Интер Майами»

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сегодня, 10:16

Защитник всё ещё не договорился о новом контракте с «Реалом».

Как сообщается, стороны уже сели за стол переговоров, однако сделка далека от завершения. Контакты с капитаном «Реала» поддерживает его бывший партнёр по команде , который сейчас является владельцем клуба МЛС «Интер Майами». Бекхэм хотел бы подписать в свою команду Рамоса, если испанец не подлит своё соглашение со «сливочными».