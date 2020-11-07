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«Барселона» и «Реал» сразятся за подписание форварда гладбахской «Боруссии»

сегодня, 09:50

Нападающий менхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам попал в сферу интересов испанских грандов.

Как сообщается, «Барселона» и «Реал» рассматривают вариант с подписанием футболиста следующим летом. Оценочная стоимость француза составляет 32 млн евро.

Напомним, что несколько дней назад Тюрам получил свой первый вызов в национальную сборную Франции.

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Все комментарии
Nazi
Nazi
сегодня в 11:07
Возвращение Великого Тюрама в сб. Франции! Прекрасно. Надеюсь будет достойным сынов великого отца.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 11:06
Прямо стенка на стенку сойдутся...
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 10:02
Как же я люблю работу агентов. Забивает какой-нибудь ноунейм гол в ворота известной команды. Агенты сразу запускают утки через свои каналы, что им интересуются Барса и Реал, что там уже чуть ли не до драки между ними дошло... А МЮ , Сити, ПСЖ и Ювентус следят за ситуацией вокруг этого всего.

И всё)) Цена игрока сразу вверх. Летом его сбагривают и навар в кармане. Только вот статистика у него самая обыкновенная. И это в чемпионатах Франции и Германии, где голы даются гораздо легче, чем в Италии, Англии..

В данном случае ноунейм оказался сыночком известного нейма конечно. Но не более того.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 09:53
У Барсы кризис, они проиграют
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:53
Битва будет мешками...
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