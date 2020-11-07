«Барселона» и «Реал» сразятся за подписание форварда гладбахской «Боруссии»

Нападающий менхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам попал в сферу интересов испанских грандов.
Как сообщается, «Барселона» и «Реал» рассматривают вариант с подписанием футболиста следующим летом. Оценочная стоимость француза составляет 32 млн евро.
Напомним, что несколько дней назад Тюрам получил свой первый вызов в национальную сборную Франции.
И всё)) Цена игрока сразу вверх. Летом его сбагривают и навар в кармане. Только вот статистика у него самая обыкновенная. И это в чемпионатах Франции и Германии, где голы даются гораздо легче, чем в Италии, Англии..
В данном случае ноунейм оказался сыночком известного нейма конечно. Но не более того.
И всё)) Цена игрока сразу вверх. Летом его сбагривают и навар в кармане. Только вот статистика у него самая обыкновенная. И это в чемпионатах Франции и Германии, где голы даются гораздо легче, чем в Италии, Англии..
В данном случае ноунейм оказался сыночком известного нейма конечно. Но не более того.