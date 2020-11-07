«Барселона» и «Реал» сразятся за подписание форварда гладбахской «Боруссии»

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сегодня, 09:50

Нападающий менхенгладбахской «Боруссии» попал в сферу интересов испанских грандов.

Как сообщается, «Барселона» и «Реал» рассматривают вариант с подписанием футболиста следующим летом. Оценочная стоимость француза составляет 32 млн евро.

Напомним, что несколько дней назад Тюрам получил свой первый вызов в национальную сборную Франции.