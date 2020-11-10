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Ганчаренко: «Знаем, что против „СКА-Хабаровск“ будет нелегко»

сегодня, 19:18

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко прокомментировал результаты жеребьевки Кубка России. «Армейцы» на своём поле примут «СКА-Хабаровск».

Мы не должны забывать, что «СКА-Хабаровск» обыграл «Рубин» на групповой стадии Кубка России. Команды у Сергея Юрана все боевитые, физически подготовленные, агрессивные, у них хорошее движение. Это было видно и в полуфинальном матче прошлого розыгрыша, когда «Химки» обыграли «Урал». Его команды играют с куражом. Так что нельзя думать, что будет легко. Тем более футбол выровнялся, все умеют играть. Плюс это кубковая встреча, здесь всё возможно. Поэтому мы ни в коем случае не будем считать, что уже вышли в следующую стадию — знаем, что против «СКА-Хабаровск» будет нелегко.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:05
надеюсь сам в это веришь))
альсато
альсато ответ Альфи (раскрыть)
сегодня в 20:05
какой там .к парижской бога матери, шанс)))))...я дерусь, потому что дерусь!
Альфи
Альфи
сегодня в 19:57
как всегда 2 состав ,а там как Бог пошлет, да я думаю и поняшки костьми лягут , для них кубок это шанс....
альсато
альсато ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 19:55
да не говори!..повезло !...и лететь дальше "престольной" не надо))))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 19:46
По большому счету с жеребьевкой повезло.
альсато
альсато
сегодня в 19:45
))))) ну , что сослуживцы..окропим поляну?))))
Cat01
Cat01
сегодня в 19:36
Надо учесть ошибки Рубина
Бубнин
Бубнин
сегодня в 19:36
" Тем более футбол выровнялся, играть никто не умеет."
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 19:34
Соперник не самый грозный.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 19:32
Да, ладно, на своем поле с СКА-Хабаровск, уж лучше вариант труднее придумать.
доктоР7
доктоР7
сегодня в 19:24
ВМГ, думай сам, какой у тебя состав будет, выигрывай, мы ждём!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 19:23
Если основой играть,порвём!
oFANATo
oFANATo
сегодня в 19:22
Хорошо, что играем против „СКА-Хабаровск“ дома не надо будет время тратить на долгий перелет
sv_1969
sv_1969
сегодня в 19:18
А кому щас легко))
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