Ганчаренко: «Знаем, что против „СКА-Хабаровск“ будет нелегко»

Главный тренер ЦСКА прокомментировал результаты жеребьевки Кубка России. «Армейцы» на своём поле примут « СКА -Хабаровск».

Мы не должны забывать, что « СКА -Хабаровск» обыграл «Рубин» на групповой стадии Кубка России. Команды у Сергея Юрана все боевитые, физически подготовленные, агрессивные, у них хорошее движение. Это было видно и в полуфинальном матче прошлого розыгрыша, когда «Химки» обыграли «Урал». Его команды играют с куражом. Так что нельзя думать, что будет легко. Тем более футбол выровнялся, все умеют играть. Плюс это кубковая встреча, здесь всё возможно. Поэтому мы ни в коем случае не будем считать, что уже вышли в следующую стадию — знаем, что против « СКА -Хабаровск» будет нелегко.