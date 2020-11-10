Ганчаренко: «Знаем, что против „СКА-Хабаровск“ будет нелегко»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко прокомментировал результаты жеребьевки Кубка России. «Армейцы» на своём поле примут «СКА-Хабаровск».
Мы не должны забывать, что «СКА-Хабаровск» обыграл «Рубин» на групповой стадии Кубка России. Команды у Сергея Юрана все боевитые, физически подготовленные, агрессивные, у них хорошее движение. Это было видно и в полуфинальном матче прошлого розыгрыша, когда «Химки» обыграли «Урал». Его команды играют с куражом. Так что нельзя думать, что будет легко. Тем более футбол выровнялся, все умеют играть. Плюс это кубковая встреча, здесь всё возможно. Поэтому мы ни в коем случае не будем считать, что уже вышли в следующую стадию — знаем, что против «СКА-Хабаровск» будет нелегко.