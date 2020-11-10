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Безуглов: «Тестирования на коронавирус в сборной проводим ежедневно»

сегодня, 18:32

Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал об усилении мер предосторожности во время ноябрьских матчей национальной команды.

Корректировки по сравнению с предыдущими сборами в сентябре и октябре есть, поскольку осенью всегда традиционно пик заражения вирусными инфекциями. Осторожность присутствует, мы ужесточили меры, минимизировали выезды за территорию базы, контакты между проживающими на базе, создали своеобразный «пузырь».

Сейчас всё жестче. Тестирования и раньше проводились регулярно, а сейчас — практически ежедневно. Пока всё хорошо, проблем никаких нет. Концентрацию будем соблюдать до конца, у нас три выезда и перелета, это накладывает отпечаток. Думаю, что с помощью дисциплины все это можем решить.

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Все комментарии
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
сегодня в 18:48
Всем отрицательных тестов!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:46
Здоровья там всем...
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 18:46, ред.
надо предохраняться
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