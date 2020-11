Полузащитник «Кристал Пэлас» и сборной Сербии не поможет своей национальной команде в матче отборочного этапа ЧЕ -2020 против команды Шотландии.

29-летний футболист сдал положительный тест на наличие коронавируса.

BREAKING: Luka Milivojevic has tested positive for coronavirus and will miss Serbia's Euro 2020 play-off with Scotland tonight.