Вида узнал о заражении коронавирусом в перерыве матча Турция — Хорватия

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сегодня, 08:16

Защитник «Бешикташа» и сборной Хорватии узнал о заражении коронавирусом в перерыве матча против сборной Турции (3:3). Об этом сообщает источник со ссылкой на заявление Федерации футбола Хорватии.

В понедельник все тесты игроков сборной Хорватии показали отрицательный результат. Ещё одно тестирование прошло в среду, однако результаты были получены только во время матча со сборной Турции. Когда в сборной Хорватии узнали о заражении защитника, он был сразу же заменён. В перерыве матча вместо Виды на поле появился .