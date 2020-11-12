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Вида узнал о заражении коронавирусом в перерыве матча Турция — Хорватия

сегодня, 08:16
ТурцияЛоготип футбольный клуб Турция3 : 3Логотип футбольный клуб ХорватияХорватияМатч завершен

Защитник «Бешикташа» и сборной Хорватии Домагой Вида узнал о заражении коронавирусом в перерыве матча против сборной Турции (3:3). Об этом сообщает источник со ссылкой на заявление Федерации футбола Хорватии.

В понедельник все тесты игроков сборной Хорватии показали отрицательный результат. Ещё одно тестирование прошло в среду, однако результаты были получены только во время матча со сборной Турции. Когда в сборной Хорватии узнали о заражении защитника, он был сразу же заменён. В перерыве матча вместо Виды на поле появился Филип Уремович.

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Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 09:10
В Турции одна зараза. Теперь нашим туда ехать
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 08:49
    Иоанн Рюрикович Грозный
    Иоанн Рюрикович Грозный
    сегодня в 08:43
    Вида эдакий короновирусный террорист)
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 08:27
    вот и толку от всех их тестов)))
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 08:25
    А подождать до конца матча не судьба?!
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