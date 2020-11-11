Защитник «Ливерпуля» Гомес получил травму на тренировке сборной Англии

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сегодня, 18:54

Защитник «Ливерпуля» получил травму в расположении сборной Англии.

По информации Sky Sports, футболист получил повреждение на тренировке. Отмечается, что повреждение может оказаться очень серьезным.

Главный тренер национальной команды Гарет Саутгейт собирается дать комментарий касательно травмы этим вечером.

Отметим, что потеря Гомеса для «Ливерпуля» может стать второй в центре защиты. Ранее травму колена получил один из лидеров команды Вирджил ван Дейк.

Также недавно из-за повреждения выбыл правый защитник мерсисайдцев Трент Александер-Арнольд.