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Защитник «Ливерпуля» Гомес получил травму на тренировке сборной Англии

сегодня, 18:54

Защитник «Ливерпуля» Джо Гомес получил травму в расположении сборной Англии.

По информации Sky Sports, футболист получил повреждение на тренировке. Отмечается, что повреждение может оказаться очень серьезным.

Главный тренер национальной команды Гарет Саутгейт собирается дать комментарий касательно травмы этим вечером.

Отметим, что потеря Гомеса для «Ливерпуля» может стать второй в центре защиты. Ранее травму колена получил один из лидеров команды Вирджил ван Дейк.

Также недавно из-за повреждения выбыл правый защитник мерсисайдцев Трент Александер-Арнольд.

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Все комментарии
Cat01
Cat01
сегодня в 19:46
Здоровья и удачи
sv_1969
sv_1969
сегодня в 19:15
Не повезло парню
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
сегодня в 19:01
Не везёт красным с травмами.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 18:55
бывают такие моменты))
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