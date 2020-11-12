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Грег Кларк покинет пост вице-президента ФИФА из-за скандальных высказываний

сегодня, 19:08

Бывший глава Футбольной ассоциации Англии (FA) Грег Кларк покинет пост вице-президента Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает издание Daily Mail со ссылкой на пресс-службу Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

63-летний функционер ушел с поста председателя FA во вторник из-за слов во время выступления в департаменте цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта парламента Великобритании. Кларк назвал представителей этнических меньшинств «цветными футболистами» при обсуждении оскорблений, которые они получают в соцсетях.

По информации источника, Кларк поговорил с президентом УЕФА Александером Чеферином и принял решение покинуть пост.

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beefs
beefs
сегодня в 19:54
думай когда говоришь...
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 19:23
Ему бы проблемы Дзюбы!
drug01
drug01
сегодня в 19:17
Надо ещё хорошо проверить
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