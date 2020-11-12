Грег Кларк покинет пост вице-президента ФИФА из-за скандальных высказываний

Бывший глава Футбольной ассоциации Англии (FA) Грег Кларк покинет пост вице-президента Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает издание Daily Mail со ссылкой на пресс-службу Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
63-летний функционер ушел с поста председателя FA во вторник из-за слов во время выступления в департаменте цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта парламента Великобритании. Кларк назвал представителей этнических меньшинств «цветными футболистами» при обсуждении оскорблений, которые они получают в соцсетях.
По информации источника, Кларк поговорил с президентом УЕФА Александером Чеферином и принял решение покинуть пост.