Грег Кларк покинет пост вице-президента ФИФА из-за скандальных высказываний

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сегодня, 19:08

Бывший глава Футбольной ассоциации Англии (FA) Грег Кларк покинет пост вице-президента Международной федерации футбола ( ФИФА ), сообщает издание Daily Mail со ссылкой на пресс-службу Союза европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ).

63-летний функционер ушел с поста председателя FA во вторник из-за слов во время выступления в департаменте цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта парламента Великобритании. Кларк назвал представителей этнических меньшинств «цветными футболистами» при обсуждении оскорблений, которые они получают в соцсетях.