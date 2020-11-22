Кузяев: «Матчи в Грозном всегда даются нам сложно»

Полузащитник «Зенита» прокомментировал результат матча против «Ахмата» в рамках 15-го тура РПЛ .

Тяжелая игра, трудный соперник, непростой выезд. Конечно, хотели победить, но матчи в Грозном всегда даются нам сложно. «Ахмат» бьется на все 100 процентов.

Пенальти? Очень спорный момент. Как мне кажется, пенальти там не было. Немного удивило это решение судьи.