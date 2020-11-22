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Кузяев: «Матчи в Грозном всегда даются нам сложно»

сегодня, 14:24
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)2 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев прокомментировал результат матча против «Ахмата» в рамках 15-го тура РПЛ.

Тяжелая игра, трудный соперник, непростой выезд. Конечно, хотели победить, но матчи в Грозном всегда даются нам сложно. «Ахмат» бьется на все 100 процентов.

Пенальти? Очень спорный момент. Как мне кажется, пенальти там не было. Немного удивило это решение судьи.

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Все комментарии
denmig
denmig
сегодня в 19:36
Матчи с мохнатом СБГ вообще не даются! Статистика - как в ЛЧ!)))
alex074
alex074
сегодня в 19:08
    SEVER_CSKA
    SEVER_CSKA ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    сегодня в 18:10
    Эта команда еще не забыла как снимать скальпы с фаворитов чемпионата. Когда у Ахмата идет игра, они одна из самых симпатичных команд нашего чемпионата.
    viv
    viv
    сегодня в 18:07
    Тяжело Зениту когда судья судит честно.
    ТТ
    ТТ
    сегодня в 17:36
    Ну пущай буде 2-2 в пользу Зенита!
    Strimmy
    Strimmy
    сегодня в 17:01
    Особенно, если Карасева зарядил Гинер.
    berda2003
    berda2003
    сегодня в 16:16
    чего ж не бился, а смотался к бомжам? за бабками?
    oFANATo
    oFANATo
    сегодня в 16:11
    Когда нет Вилкова и Егорова зениту игры даются тяжело.
    nubom
    nubom
    сегодня в 16:02
    Ахмат играл острее Зенита. Все по делу...
    pomor45
    pomor45
    сегодня в 15:41
    Чистяков уже был в воздухе и первым на мяче, когда игрок «Ахмата» только вступал в верховую борьбу. Плюс нападающий сам залез под локоть. По какой причине Карасёв поставил пенальти, неизвестно. Также первое нарушение Ракитского явно не тянуло на горчичник: было много нарушений более явных и грубых, которые Карасёв жёлтой не отметил. Но дело не в этом, а в том, что Зенит даже этим ослабленным составом имел предостаточно времени склонить исход игры в свою пользу, но не сумел. Чемпиону не хватило воли, и не впервые, - это очень печально, потому что именно воли не хватает в играх ЛЧ.
    Брулин
    Брулин
    сегодня в 15:17
    А что так Ку удивляется?
    Он лучше других знает об админресурсе Кадырова, и в Грозном он может оказаться даже весомее Миллера с его газом.
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 15:14
    Вчера Ахмат по игре напомнил тот Терек, который раньше часто выигрывал у Зенита в Грозном. Хорошо сыграли. Молодцы. Если будут так же хорошо играть и усилят команду, то стадион будет битком (конечно когда разрешат посещения игр полным стадионом)! А там можно будет побороться за еврокубковую зону. Надеюсь, что проведут нормальные усиления состава и попадут в еврокубки. Чеченская Республика заслуживает этого.
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 14:57
    терек молодцы!! растут но нужно усилятся))
    Константин Белых
    Константин Белых
    сегодня в 14:47
    Это что-приедете в Рим-драчила даже не поможет.
    mihaluch
    mihaluch
    сегодня в 14:39
    Надо играть до конца.
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 14:33
    Постоянно Зенит фаворит и постоянно неудача.
    drug01
    drug01
    сегодня в 14:29
    Надо играть на победу всегда
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 14:28
    Ну хоть Далер не особо плакал
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 14:28
    Вам везде сложно!
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