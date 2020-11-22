Кузяев: «Матчи в Грозном всегда даются нам сложно»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев прокомментировал результат матча против «Ахмата» в рамках 15-го тура РПЛ.
Тяжелая игра, трудный соперник, непростой выезд. Конечно, хотели победить, но матчи в Грозном всегда даются нам сложно. «Ахмат» бьется на все 100 процентов.
Пенальти? Очень спорный момент. Как мне кажется, пенальти там не было. Немного удивило это решение судьи.
Он лучше других знает об админресурсе Кадырова, и в Грозном он может оказаться даже весомее Миллера с его газом.
Он лучше других знает об админресурсе Кадырова, и в Грозном он может оказаться даже весомее Миллера с его газом.