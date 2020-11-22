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Чистяков: «Семак попросил меня действовать смело и надежно»

сегодня, 12:00
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)2 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал результат матча против «Ахмата» в 15-м туре РПЛ.

Сергей Семак сказал, что мы переходим на игру в три центральных защитника, я — в середине. Подсказал пару моментов по тактике, но вообще попросил действовать смело и надежно.

Что произошло в эпизоде, приведшему в итоге к пенальти? После игры посмотрел повтор. Мне показалось, что во время обычной борьбы игрок «Ахмата» выпрыгивал и снизу о мой локоть ударился, после чего судья поставил пенальти.

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Все комментарии
Snake Plissken
Snake Plissken
сегодня в 13:21
Надёжность - твоё второе имя
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 13:08
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 13:04
В общем довольно противоречивый совет. "Смело" и "надёжно" для защитника среднего уровня вещи не слишком хорошо совместимые.
viv
viv ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 12:48
Ой как заголосили то зенитовцы, а как в прошлом сезоне вам весь чемпионат подсуживали, было все норм.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 12:39
В ворота ЦСКА точно такой же поставили пенальти в игре с Ростовом.
Только в отличии от Кержакова Акинфеев выручил.
Faustello
Faustello ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 12:36
Избил себя о мой кулак)))
viv
viv
сегодня в 12:35, ред.
Похожий момент был в прошлом туре, когда Васин, играл в мяч, а Хашимото попал лицом ему в локоть, там тоже поставили пенальти. Так что нечего ныть.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 12:33
Пока до звёздности ему далеко.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 12:27
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 12:20
    Карасёва попросили своеобразно толковать эти моменты. Зато дикторская молчала и гинер доволен. Почтовики чек приготовили...
    drug01
    drug01
    сегодня в 12:16
    Уже всё заиграли результат остался
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 12:13
    Подпрыгнул и в мой локоть ударился,я не виноват!🤣🤣🤣😜😜😜
    beefs
    beefs
    сегодня в 12:09
    не оправдал ожиданий тренера...
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 12:03
    Неаккуратно все было сыграно....но лиха беда начало
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