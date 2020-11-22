Чистяков: «Семак попросил меня действовать смело и надежно»

Защитник «Зенита» прокомментировал результат матча против «Ахмата» в 15-м туре РПЛ .

Сергей Семак сказал, что мы переходим на игру в три центральных защитника, я — в середине. Подсказал пару моментов по тактике, но вообще попросил действовать смело и надежно.

Что произошло в эпизоде, приведшему в итоге к пенальти? После игры посмотрел повтор. Мне показалось, что во время обычной борьбы игрок «Ахмата» выпрыгивал и снизу о мой локоть ударился, после чего судья поставил пенальти.