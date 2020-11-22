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Ганчаренко: «Мы стали более зрелой командой»

сегодня, 14:03
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Наставник ЦСКА Виктор Ганчаренко дал комментарий перед матчем 15-го тура РПЛ против «Сочи».

Наша задача сыграть хорошо. ЦСКА готов бороться за чемпионство? Мы стали более зрелой командой, но работы впереди еще много, чтобы выигрывать те матчи, в которых имеешь преимущество, исходя из этих планомерных шагов, команда начинает выигрывать. Как скажется холод и снег? Заставит футболистов лучше двигаться, это точно.

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Все комментарии
Я на стреме
Я на стреме ответ nubom (раскрыть)
сегодня в 18:28, ред.
)))+ чётко)
отпечаток лёгкой примороженности действительно присутствует
nubom
nubom
сегодня в 17:24
В нашем климате футболисты не вызревают...
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 16:59
Каким ты был , таким ты и остался..
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 16:40
До зрелой команды ещё далеко
Альфи
Альфи
сегодня в 16:34
Уф, молчал бы уж,если ЭТО - сыграли ХОРОШО, то что же будет когда сыграем плохо??????
oFANATo
oFANATo
сегодня в 16:11
Прав Ганчаренко!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 15:04
По первому тайму про зрелость и не вспоминалось. Посмотрим , что будет во втором???
Strimmy
Strimmy
сегодня в 14:57, ред.
Особенно Чалов, зреет очень быстро, как китайский химикатный помидор.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 14:51
рано ты о зрелости)) ещё нужно время и усиления))
Little Caprice
Little Caprice
сегодня в 14:41
По еврокубкам не видно.
beefs
beefs
сегодня в 14:37
хорошо если бы так было...
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:32
В Европе как были мальчиками для битья, так и остались.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 14:04
Посмотрим .Будущее покажет
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