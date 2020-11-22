Ганчаренко: «Мы стали более зрелой командой»

Наставник ЦСКА дал комментарий перед матчем 15-го тура РПЛ против «Сочи».

Наша задача сыграть хорошо. ЦСКА готов бороться за чемпионство? Мы стали более зрелой командой, но работы впереди еще много, чтобы выигрывать те матчи, в которых имеешь преимущество, исходя из этих планомерных шагов, команда начинает выигрывать. Как скажется холод и снег? Заставит футболистов лучше двигаться, это точно.