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У Пике частичное повреждение крестообразной связки колена

сегодня, 17:12

Защитник «Барселоны» Жерар Пике получил травму в матче 10-го тура Ла Лиги против «Атлетико» (0:1). Об этом сообщает официальный твиттер каталонского клуба.

Сегодня у футболиста было диагностировано растяжение внутренней боковой связки и частичное повреждение передней крестообразной связки колена. Сроки восстановления Пике не сообщаются.

Кроме того, полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто пропустит два месяца из-за травмы бедра.

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL ответ Остынь Бомбящий (раскрыть)
сегодня в 19:56, ред.
А что, есть те кто не проигрывает? Все когда-нибудь влетают по крупному, так что это не аргумент. Немцы не так давно испанцам 6:0 влетели и что, там одни неудачники играют?
Шатаут
Шатаут
сегодня в 19:36
Пусть лечатся... А пока дорогу молодым дэстам.... Может теперь поймут в Барсе, что эти двое уже балласт и в обороне полные нули....
League1
League1
сегодня в 19:29
Вот как бывает. Раздавал судья карточки раздавал игрокам Атлетико, а за две травмы барсучат даже и наказать было некого, сами собой пришли.
Остынь Бомбящий
Остынь Бомбящий ответ SHMEL (раскрыть)
сегодня в 19:27
Поэтому и получили 8:2, аха-ха)
Тео Джонс
Тео Джонс
сегодня в 19:17
Похоже это конец карьеры в Барсе, хотя он напрашивался давненько уже
SHMEL
SHMEL ответ Остынь Бомбящий (раскрыть)
сегодня в 19:15
Я так не считаю в отличие от тебя, впрочем как и тренерский цех и руководство Барсы.
Legend 6
Legend 6 ответ BOSSHUGOBOSS (раскрыть)
сегодня в 19:05
    Bom Bom
    Bom Bom
    сегодня в 18:58
    Капец у Кумана работенка. Мало того, что клуб изнутри развалили, так еще и травмы косят одного за другим
    Остынь Бомбящий
    Остынь Бомбящий ответ SHMEL (раскрыть)
    сегодня в 18:55
    Он уже лет пять как балласт.
    susanin ultrazenith
    susanin ultrazenith
    сегодня в 18:44
    Здоровья и скорейшего возвращения!
    SHMEL
    SHMEL
    сегодня в 18:35
    Жаль его, уходил с поля со слезами на глазах.
    razdvatri
    razdvatri
    сегодня в 18:24
      Я на стреме
      Я на стреме ответ BOSSHUGOBOSS (раскрыть)
      сегодня в 18:00
      ну да. хотя он уже давно больше блогер чем футболист. теперь времени вагон, начнёт разводить дискуссии о нежалежности и самостийности каталонии. от нас произошло всё на свете. Балеарское море выкопал Гауди при непосредственной поддержке "индепендентисмо" кто не скачет тот испанец. и всё в таком духе
      Летучий-Голландец.
      Летучий-Голландец.
      сегодня в 17:54
      Скорее всего Бускетс будет играть в обороне..
      Других вариантов просто нет)
      Неизвестно, когда будет в строю Араухо
      Летучий-Голландец.
      Летучий-Голландец. ответ dimagas2 (раскрыть)
      сегодня в 17:53
      Умтити тож травмирован.. при чем давно.
      Да и когда возвращается на поле, сразу же ломается и отправляется на больничку.
      gentlewolf
      gentlewolf
      сегодня в 17:49
      Куман, одевай бутсы:)
      Брулин
      Брулин
      сегодня в 17:47
      Минус Пике, нет Араухо, Умтити, который непонятно когда играл в последний раз. Надеюсь Куман придумает что-то стоящее, а не просто перевести Де Йонга из опорной зоны в центр защиты.
      Заур-ЗВЕРЬ
      Заур-ЗВЕРЬ
      сегодня в 17:42
      Пике конечно монстр в своем деле, сменщиков пора смотреть на деле
      BOSSHUGOBOSS
      BOSSHUGOBOSS
      сегодня в 17:26
      будет больше времени на твиттер
      УЕСКА
      УЕСКА
      сегодня в 17:22
      Скорейшего выздоровления Пике! Без него будет тяжко Барселоне.
      oFANATo
      oFANATo
      сегодня в 17:19
      Плохая травма. Здоровья Пике.
      dimagas2
      dimagas2 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
      сегодня в 17:18
      Умтити+Дест наверно.
      95-shishani-95
      95-shishani-95 ответ shlomo (раскрыть)
      сегодня в 17:16
      Как будто с Пике не обижали))) Отсутствие Пике это наоборот может на пользу Барсе. Очень много он косячит! Умтити может лучше него заиграть.
      95-shishani-95
      95-shishani-95
      сегодня в 17:14
      Интересно, кем Барса будет заменять Пике и Роберто?
      shlomo
      shlomo
      сегодня в 17:13
      Да уж....ну теперь Барсу каждый обидеть сможет...защитников не осталось...
      Еноты за Арсенал
      Еноты за Арсенал
      сегодня в 17:13
      Жаль Пикешу.
      VAN ARM
      VAN ARM
      сегодня в 17:13
      это надолго. жаль.
      95-shishani-95
      95-shishani-95
      сегодня в 17:13
      Долго придется обходиться без него!
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