У Пике частичное повреждение крестообразной связки колена

Защитник «Барселоны» Жерар Пике получил травму в матче 10-го тура Ла Лиги против «Атлетико» (0:1). Об этом сообщает официальный твиттер каталонского клуба.
Сегодня у футболиста было диагностировано растяжение внутренней боковой связки и частичное повреждение передней крестообразной связки колена. Сроки восстановления Пике не сообщаются.
Кроме того, полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто пропустит два месяца из-за травмы бедра.
Других вариантов просто нет)
Неизвестно, когда будет в строю Араухо
Других вариантов просто нет)
Неизвестно, когда будет в строю Араухо
Да и когда возвращается на поле, сразу же ломается и отправляется на больничку.
Да и когда возвращается на поле, сразу же ломается и отправляется на больничку.