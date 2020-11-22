У Пике частичное повреждение крестообразной связки колена

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сегодня, 17:12

Защитник «Барселоны» получил травму в матче 10-го тура Ла Лиги против «Атлетико» (0:1). Об этом сообщает официальный твиттер каталонского клуба.

Сегодня у футболиста было диагностировано растяжение внутренней боковой связки и частичное повреждение передней крестообразной связки колена. Сроки восстановления Пике не сообщаются.

Кроме того, полузащитник «Барселоны» пропустит два месяца из-за травмы бедра.