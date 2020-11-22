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Пике получил травму

сегодня, 08:19

Защитник «Барселоны» Жерар Пике получил повреждение в матче 10-го тура Примеры против «Атлетико».

У футболиста возникли проблемы с коленом, точные сроки восстановления и степень травмы будут известны после дополнительного медобследования.

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Все комментарии
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
сегодня в 13:59
Не говори так, нельзя радоваться травме человека.
На счет кадров Барселоны.. теперь остался один Лангле..
Пике человек привоз, но теперь в защите будет играть условный Де Йонг, который ещё хуже будет играть в обороне.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 10:56
Одной проблемой меньше в обороне? Косячник этот Пике! А так, пусть выздоравливает!
Homelander
Homelander
сегодня в 09:52
Здоровья!
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан
сегодня в 09:25
Барсе пойдет на пользу это травма
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 09:10
Здоровья Жерару!
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 09:07
Выздоровления ПИке!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 08:29
Травма всегда очень неприятно.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:23
Неприятность эту он переживет.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:21
Скорее всего быстро восстановится.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 08:20
Здоровья Пике. И выздоровления
ДСА
ДСА
сегодня в 08:20
Обидно, тем более ещё проиграли.
beefs
beefs
сегодня в 08:20
очень жаль, выздоровления...
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