Пике получил травму

Защитник «Барселоны» Жерар Пике получил повреждение в матче 10-го тура Примеры против «Атлетико».
У футболиста возникли проблемы с коленом, точные сроки восстановления и степень травмы будут известны после дополнительного медобследования.
Защитник «Барселоны» Жерар Пике получил повреждение в матче 10-го тура Примеры против «Атлетико».
У футболиста возникли проблемы с коленом, точные сроки восстановления и степень травмы будут известны после дополнительного медобследования.
На счет кадров Барселоны.. теперь остался один Лангле..
Пике человек привоз, но теперь в защите будет играть условный Де Йонг, который ещё хуже будет играть в обороне.
На счет кадров Барселоны.. теперь остался один Лангле..
Пике человек привоз, но теперь в защите будет играть условный Де Йонг, который ещё хуже будет играть в обороне.