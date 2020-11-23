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Пирло: «Матч с „Ференцварошем“ будет решающим для „Юве“ в группе ЛЧ»

сегодня, 18:28
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)-:-Логотип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)ФеренцварошЗавтра в 23:00 Не начался

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Ференцвароша» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Нужно подойти к этому матчу оптимальным образом. В Лиге чемпионов потеря концентрации стоит очень дорого. Мы хотим как можно быстрее гарантировать себе выход из группы. В этом смысле завтрашний матч будет решающим. В первом поединке в Венгрии мы выглядели очень прилично, но это не будет играть никакой роли завтра вечером.

Пауло Дибала постепенно набирает форму, но нужно время. Посмотрим, сможет ли он начать завтрашний матч с первых минут. У нас есть потери в оборонительной линии. Играть будут те, кто находится в оптимальном состоянии.

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Все комментарии
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
сегодня в 20:00
Юве только победы
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 18:38
ну пусть так)))))))
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