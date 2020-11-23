Пирло: «Матч с „Ференцварошем“ будет решающим для „Юве“ в группе ЛЧ»

Главный тренер «Ювентуса» поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Ференцвароша» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Нужно подойти к этому матчу оптимальным образом. В Лиге чемпионов потеря концентрации стоит очень дорого. Мы хотим как можно быстрее гарантировать себе выход из группы. В этом смысле завтрашний матч будет решающим. В первом поединке в Венгрии мы выглядели очень прилично, но это не будет играть никакой роли завтра вечером.

Пауло Дибала постепенно набирает форму, но нужно время. Посмотрим, сможет ли он начать завтрашний матч с первых минут. У нас есть потери в оборонительной линии. Играть будут те, кто находится в оптимальном состоянии.