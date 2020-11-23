Тухель: «ПСЖ нужно мужество для взятия ворот, а не страх проблем в обороне»

Главный тренер ПСЖ порассуждал о предстоящем матче с «РБ Лейпциг» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Неймар — ключевой игрок для нас. Физически он не готов на все 100%, но он выйдет в старте завтра. Он может справиться с подобными матчами, физически и морально.

Мы хотим победить, это финал в группе. Я хочу, чтобы мы имели мужество для взятия ворот, а не боялись проблем в обороне.

Мы должны найти двух игроков в середине, способных приложить усилия, если выберем 4-4-2. Но также возможно, что мы сыграем 4-3-3. Мы использовали эту схему в Лейпциге, а также в четвертьфинале [в прошлом сезоне]. Есть две возможности, мы подождем, чтобы увидеть, кто будет доступен из игроков.