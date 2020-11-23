Сульшер: «Знаем, что с „Истанбулом“ будет трудно. Нужно быть терпеливыми»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» порассуждал о предстоящем матче против «Инстанбул Башакшехир» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Они чемпионы Турции. Знаем, что будет трудно. Ничего неожиданного, но уровень концентрации должен быть лучше. Голы, которые мы пропустили, вызвали проблемы с организацией [в матче 3-го тура]. Нам нужно быть более терпеливыми и дисциплинированными.

Нам нужно, по крайней мере, десять очков, чтобы пройти [в плей-офф], может быть, даже 12 очков, поэтому [завтра] мы будем пытаться победить и победить уверенно.