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Сульшер: «Знаем, что с „Истанбулом“ будет трудно. Нужно быть терпеливыми»

сегодня, 18:22
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед-:-Логотип футбольный клуб Истанбул Башакшехир (Стамбул)Истанбул БашакшехирЗавтра в 23:00 Не начался

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер порассуждал о предстоящем матче против «Инстанбул Башакшехир» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Они чемпионы Турции. Знаем, что будет трудно. Ничего неожиданного, но уровень концентрации должен быть лучше. Голы, которые мы пропустили, вызвали проблемы с организацией [в матче 3-го тура]. Нам нужно быть более терпеливыми и дисциплинированными.

Нам нужно, по крайней мере, десять очков, чтобы пройти [в плей-офф], может быть, даже 12 очков, поэтому [завтра] мы будем пытаться победить и победить уверенно.

Накануне «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Вест Бромвичем» в рамках АПЛ.

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Все комментарии
Zola
Zola
сегодня в 18:47
В ничью сыграют.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 18:43
Не факт, что выиграют.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:23
С турками всем тяжело...
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